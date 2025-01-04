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Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde

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Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrası ünlü sanatçının olaylı gece sonrası Ahmet Kaya için sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi" ve "Merak Etme Sen" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

"LİNÇ EDİLDİĞİNİ BİLSEYDİM..."

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Ahmet Kaya'ya çatal fırlatıldığı geceyle ilgili sözleri yeniden gündem oldu. Geceye katılan isimlerden biri olan Tayfur, konuyla ilgili daha sonra yapmış olduğu bir açıklamada "Ahmet Kaya arkadaşımdı. O gece kötü bir şey de söylemedi. Linç edildiğini bilseydim göğsümü siper ederdim" demişti.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu. Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı. Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

ADANA RADYOSU DÖNÜM NOKTASI OLDU

Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı. Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti. Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.

"ÇEŞME" ŞARKISIYLA HERKES TANIDI

Ferdi Tayfur, 1975'te Elenor Plak'a transfer olarak "Bırak Şu Gurbeti" ile "Çeşme" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuştu ve adını tüm ülkeye duyurdu. İlk plağı beklenenden daha çok satılan fakat maddi sıkıntılar nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılan sanatçı, asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakaladı. Aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı 1976 yapımı ilk sinema filmi vizyona girdi ve filmi 12 milyon kişi izledi.

ALBÜMLERİ VE KONSERLERİ REKORLAR KIRDI

Tayfur'un 1992'de çıkan "Prangalar" albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden biri oldu. Konserlerde hayranlarıyla buluşan Tayfur'un 1993'te Gülhane Parkı'nda verdiği konserde dönemin rekoru kırılarak 200 bin kişi katıldı.

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Adam gibi adam sen dürüst olduğun için gariban olduğun için sen gerçek bir halk adamsın Allah rahmet eylesin Ahmet Kaya Kürtlerle yahudileri aynı tutmaya çalışanlara bakın ne diyor Şimdiki dem PKK YPG gibi Amerikanin kucağına oturmuyordu

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Ahmet kayanın almanyada verdiği konseri izleyipte vatan haini olmadığını söyleyende vatan hainidir. Bu kadar net.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme25
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Haber Yorumlarıoturan:

Yeri dolmaz bir sanatçıydı. Şimdi Aleyna tilki gibilere meyfan kaldı

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıAbdullah :

Faşistler gelde sor Ahmet kaya gibi bir insana neler yaptılar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Her ülkücü geçinenin gizli bir ahmet kaya hayranı oldugunu hepimiz biliyoru

Yorum Beğen21
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

ahmet kaya bir pkklıydı dağa gitmek için can atıyordu ama olmadı hayatı bi çatalla sürgünlerde son buldu

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

O gece Ahmet kayayı linç edip kahredenler sonradan kıvırdılar ve yaptıklarını inkar erttiler, bu zatta oradaydı ve onlardan biriydi.

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