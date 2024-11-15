Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.02'de merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de deprem haritasında en az riskli iller 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. 4. derece bölgesinde bulunan Rize'de deprem olması şaşkınlıkla karşılandı. Rize'deki depremin nasıl olduğu sorusu sorulurken konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR: BÖLGEDE FAY GÖZÜKMÜYOR

Görür, Rize depremiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çamlıhemşin-Şenköy/Rize'de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin- Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle"