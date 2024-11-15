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Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

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Türkiye'de deprem riski haritasında 4. derece bölgesinde yer alan ve fay olmayan Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Rize'deki depremin nasıl olduğu sorusu sorulurken Prof. Dr. Naci Görür'den konuyla ilgili açıklama geldi. Görür, "Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.02'de merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de deprem haritasında en az riskli iller 4. ve 5. derece deprem bölgelerinde yer alıyor. 4. derece bölgesinde bulunan Rize'de deprem olması şaşkınlıkla karşılandı. Rize'deki depremin nasıl olduğu sorusu sorulurken konuyla ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR: BÖLGEDE FAY GÖZÜKMÜYOR

Görür, Rize depremiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Çamlıhemşin-Şenköy/Rize'de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin- Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle"

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Erdem:

Allahın işine karışmayı bırakın artık, Keşke zelzele suresinden habriniz olsa

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Naci Görür, oynanmış sonucu belli olan futbol maçıyla ilgili yorum yapan yorumcularına benziyor. Her depremden sonra çıkıyor, deprem fay hattıyla ilgili olduğunu söylüyor.

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

sözde ilim sahibiyim diye ..boş boş konuşur bu zat..yine bişey uydurmuş..adam felaket tallalı.. debrem olacağini sölemek için ilim adamı olmaya gerek yok.. elbet olacak çoçuklarda birgün debrem yine olacak der.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ahmet Erdem: Allah bu depremi birazda müslümanlara zulmeden İsraile yapsa ya:))

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Haarp olabilir

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