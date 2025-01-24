Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, mezarı başında anıldı

Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de 79 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, mezarı başında dualarla anıldı.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, programdaki konuşmasında, "Vefatının 3'üncü yılında bile böyle güzel anılmak gerçekten çok güzel. Fatma Girik, sinema hayatımızda herkese öncü olacak, ışık tutan bir sanatçımız. Allah rahmet eylesin" dedi.

Törende ayrıca, Torba Mezarlığı'nda kabirleri bulunan Memduh Ün, Girik'in annesi Münevver Ukav, Akrep Nalan ile diğer ebediyete intikal edenler de dualarla anıldı.