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Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, mezarı başında anıldı

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Türk sinemasının usta sanatçısı Fatma Girik, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de 79 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, mezarı başında dualarla anıldı.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, programdaki konuşmasında, "Vefatının 3'üncü yılında bile böyle güzel anılmak gerçekten çok güzel. Fatma Girik, sinema hayatımızda herkese öncü olacak, ışık tutan bir sanatçımız. Allah rahmet eylesin" dedi.

Törende ayrıca, Torba Mezarlığı'nda kabirleri bulunan Memduh Ün, Girik'in annesi Münevver Ukav, Akrep Nalan ile diğer ebediyete intikal edenler de dualarla anıldı.

Fatma Girik, mezarı başında anıldı

Fatma Girik, mezarı başında anıldı

Fatma Girik, mezarı başında anıldı

Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, mezarı başında anıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, büyük sanatçıydı

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