Ezandan etkilendi, Müslüman oldu

Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik'e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camii'nde okunan ezan sesinden etkilendi. Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camii'nde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

DARİA OLAN İSMİNİ DERYA OLARAK DEĞİŞTİ

Müslüman olan genç kadın, adını Derya olarak değiştirdi. İznik İlçe Müftüsü, Müslüman olan genç kadına Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, "İznik'in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camii'nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur'an-ı Kerim'i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim" dedi.

"SAVAŞ SONA ERDİĞİ GİBİ ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Ülkesindeki savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın, "Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim" diye konuştu.