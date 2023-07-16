Eyüpsultan'da Kedilere Asit Dökülerek Yakılma Olayı

Eyüpsultan'da yaralı olarak bulunan 6 kedinin üzerine asit dökülerek yakıldığı iddia edildi. Kediler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tedaviye alındı. Mahalle sakinleri, olayın sorumlusunun bulunmasını istiyor.

EYÜPSULTAN'da, yaralı olarak bulunan 6 kedinin üzerine asit dökülerek yakıldığı öne sürüldü. Mahalle sakini Atilla Çevikol, "Kedilerin üzerinde yanıcı maddeye bağlı sarı lekeler vardı. Derileri açılmış, kanayarak yaralar oluşmuştu. Kediler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tedaviye alındı. Ancak, bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde 6 kedinin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler görenler durumu İBB ekiplerine bildirdi. Yaralı kediler veteriner kliniğinde tedaviye alınırken, mahalledeki bir hayvansever 1 ay içinde 9 kedinin asitle yakıldığını öne sürdü. Üzerlerinde yanık bulunan kedileri gören bir kişi ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"KEDİLERİN DERİLERİ AÇILMIŞ, YARALAR OLUŞMUŞTU"

"BUNU YAPAN CANİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ"