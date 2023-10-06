Esenyurt Belediyesi, sosyal medyada tepki uyandıran ilçe sokaklarında dolaşan fare görüntüleri üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapımı süren parktaki kazı çalışmalarından kaynaklandığı, bölgede yapılan ilaçlama çalışması sonrasında olumsuz bir durumun kalmadığı belirtildi.

Esenyurt Belediyesi, infial yaratan fare görüntüleri için açıklama yaptı

Esenyurt Belediyesi tarafından açıklamada Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yapımı süren parktaki kazı sırasında yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığına dair görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı, bölgede ilaçlama çalışması yapıldığı ve herhangi bir olumsuz durum kalmadığı kaydedildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, "Barbaros Hayrettin Paşa Mahallemizde yapımı süren parktaki kazı sırasında, yer altında yuva yapan farelerin yüzeye çıktığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştır. Bu durum üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kazı bölgesine geçerek ilaçlama çalışması gerçekleştirmiştir. Söz konusu yerde herhangi bir olumsuz durum kalmamıştır. Halk ve çevre sağlığı için ilçemizin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yerildi.

İşte belediyeden yapılan o açıklama;