Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

Erzurum'da gün boyu aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle araç ve yaya trafiği güçlükle ilerliyor. Şehirde onlarca ağaç kırılarak araçların üzerine devrildi. Ulaşım ağı da aksadı.

Erzurum - Bingöl karayolu ulaşıma kapandı

Kent merkezinde ağaçlar devrildi hayat durma noktasına geldi

ERZURUM - Erzurum'da gün boyu aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ağaçlar devrilirken Erzurum - Bingöl karayolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sonrası Erzurum'un çevre illerle olan ulaşıma güçlükle sağlanırken Erzurum-Çat-Bingöl karayolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri yolu ulaşıma kapatarak sürücüleri geri çevirdi.

Erzurum'da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Şehrin muhtelif bölgelerinde onlarca ağaç yağan ilk kar ile birlikte kırılarak yollara savruldu. Zabıta ekipleri kırılan ağaçları temizleyerek yolu ulaşıma açarken yayalar yürümekte güçlük çekti.

Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler vatandaşların yardımıyla araçları iterek kar birikintilerinden kurtarmaya çalıştılar.

Kar yağışı ile birlikte Erzurum'un çevre illerle olan ulaşım ağıda aksadı. Erzurum - Bingöl karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Gece saatlerinde Palandöken geçidinde etkili olan yağış nedeniyle Erzurum-Tekman karayolu da ulaşıma kapatıldı. Tekman ulaşımı Pasinler ve Hınıs karayolu üzerinden sağlanmaya devam ediliyor.