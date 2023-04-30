Erzincan'da olası depremde Trabzon'da en fazla risk altında olan ilçeler belirlendi

AFAD'ın hazırladığı İl Risk Afet Azaltma Planı (İRAP) raporuna göre, Kuzey Anadolu fayının geçtiği Erzincan'da yaşanabilecek büyük depremde Trabzon'da en fazla risk altında olan Düzköy ve Çaykara ilçelerinin etkileneceği belirlendi. Belediyelerce yapı stokları mercek altına alınan 2 ilçede, risk saptanan yapılarda dönüşüm projesi ve hak sahibi ikna çalışması başlatıldı.

Afad'ın hazırladığı İl Risk Afet Azaltma Planı (İRAP) raporundaki olası deprem senaryosuna göre, Kuzey Anadolu fayının geçtiği Erzincan'da yaşanabilecek büyük depremde Trabzon'da en fazla risk altında olan Düzköy ve Çaykara ilçelerinin etkileneceği ortaya çıktı. Rapor sonrası belediyelerce yapı stokları mercek altına alınan 2 ilçede, risk saptanan yapılarda dönüşüm projesi ve hak sahibi ikna çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından kentlerde yapı stoklarına ilişkin çalışmalar sürerken, AFAD tarafından hazırlanan Trabzon İl Risk Afet Azaltma Planı (İRAP) raporunda olası deprem senaryosuna göre, Kuzey Anadolu fayının geçtiği Erzincan'da yaşanabilecek büyük depremde, Trabzon'da en fazla risk altında olan Düzköy ve Çaykara ilçelerinin etkileneceği belirlendi. Rapordaki senaryoya göre, 7.9 büyüklüğünde deprem yaşanması durumunda, Düzköy'ün Yerlice Mahallesi'nde yapısal hasarlar oluşması, depreme bağlı oluşacak heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle Gökçeler, Taşocağı, Aykut, Çiğdemli ve Çayırbağı mahallelerinin de risk altında olacağı belirtildi.

Kentsel dönüşüm önerisinde bulunan Recep Çuman ise, "Binaları herkes kafasına göre yapmış. Çaykara'da bu binayı mühendisin çizdiği plan üzerinde yaptım. Geçen ki depremden burada da sallandık. Kentsel dönüşüm olmalı; bu çok önemlidir. Bu bina benimdir betonarmedir, 29 sene evvel yaptım. Kentsel dönüşüm olursa burayı yaptırırım" dedi.