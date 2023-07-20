Erzincan'da 450 Yıllık Tuz Ocağı Fotoğraflandı

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi Kömür köyünde bulunan yaklaşık 450 yıllık tuz ocağındaki üretim süreci, gezi ve belgesel fotoğrafçısı Faruk Akbaş ile Emrah Karakoç tarafından fotoğraflandı. Yaklaşık 60 bin metrekare arazi üzerine kurulu tuz ocağında suyun buharlaştırılması ile elde edilen tuzların, işçiler tarafından toplanıp paketlenmesi kare kare görüntülendi.

Kemah ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Kömür köyündeki tuz ocağı, yaklaşık 450 yıldır faaliyette. Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen maden ocağında 100 metre derinlikteki tünelden gelen tuzlu su, sayıları 200'ü bulan göletlerde bekletiliyor. Yaklaşık 60 bin metrekare arazi üzerine kurulu tuz ocağında suyun buharlaştırılması ile elde edilen tuzlar, işçiler tarafından toplanıp paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sinde bahsettiği tuz ocağında işçilerin sıcak altında zahmetli uğraşları sonucu üretilen Kemah tuzu, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kendine özgü tadı, berrak rengi ve sertliğiyle 2021 yılında coğrafi işaret belgesi alınan Kemah tuzunun üretildiği ocakta, piramit şeklinde tuz seraları da bulunuyor.

Yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tarihi tuz ocağı, gezi, belgesel fotoğrafçıları Faruk Akbaş ve Emrah Karakoç'un dikkatini çekti. Tuz ocağının 100 metre derinliğindeki tünelden başlayıp üretimin safhalarını kare kare fotoğraflayan Akbaş ve Karakoç, birbirinden güzel görüntüler aldıklarını söyledi. Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, "Ülkemiz doğal zenginlikleri, doğal güzellikleri şaşırtıcı bir durumda. Aynı zaman da bunlar önemli fotoğraf potansiyelimizi de oluşturuyor. Erzincan'ın Kemah ilçesi Kömür köyündeki tuz ocağında çalışan işçiler var. Tuz madeni ile ilgili çalışma yapıyorlar. Sonra tuzları suyun içerisinden çıkarıp istifleyip paketleyerek satıyorlar. İşin fotoğraf kısmında küçük küçük havuzlar var. Bu havuzlarda çalışan ustalar var. Ustalar beyaz su ve tuz öbeklerinin içinde çalışıyorlar. Konik şekilde tuz öbekleri ve grafik şekilde peş peşe havuzlar var. Tepeye tırmandık ki oradaki derinliği ve dokuyu daha iyi alalım. Sonra yerimizi değiştirecek ve ters ışık yaptık. Çünkü ters ışıkta, yansımalarla nefis siluetler ortaya çıkıyor. O estetik görüşünü ters ışık ile daha iyi alıyoruz. Ana madenin geldiği tünele girdik. O da bize maden ocaklarını anımsattı. Orada da güzel fotoğraflar aldık. Orada suyun tuz derecesini ölçtük" diye konuştu. Kemah'taki tuz ocağında 3-4 saat çalışarak fotoğraf çektiklerini anlatan Akbaş, tarihi ocağa yeniden geleceklerini söyledi. (DHA)