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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik

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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Dinç, 9 ayda 8 projeyi hayata geçirdiklerini vurgularken, kadınlara özel projelerden sokak hayvanlarına, belediye çalışanlarının maaşlarından kentsel dönüşüm planlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Dinç, 9 ayda 8 projeyi hayata geçirdiklerini vurgularken, kadınlara yönelik spor salonları ve hanımeli pazarı, sokak hayvanları için barınma merkezi, çölyak hastalarına yardım, 'kantin kart' uygulaması ve kentsel dönüşüm gibi birçok konuda detaylı açıklamalar yaptı. Ayrıca belediye çalışanlarına sağlanan maaş iyileştirmelerinden Erenler'e üniversite ve tıp merkezi kazandırma hedeflerine kadar çarpıcı projelerini paylaştı.

"9 AYDA 8 TANE PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, göreve geldikleri ilk 9 ayda 8 projeyi tamamladıklarını belirtti. Dinç, bu projeler arasında sokak hayvanları için kalıcı barınma merkezi kurulumundan, çölyak hastalarına yardım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca Sakarya'da yalnızca Erenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'kantin kart' projesinin, sosyal yardımlaşma açısından örnek olduğunu söyledi.

"KADINLARIMIZ EVDE ÜRETTİKLERİNİ SATABİLİYOR"

Başkan Dinç, kadınlara yönelik projelerden bahsederken "Hanımeli pazarı kurduk, kadınlarımız evde ürettikleri ürünleri bu pazarda satabiliyor" dedi. Ayrıca kadınlara özel bir spor salonu yaptıklarını, bu salonda psikolog ve diyetisyen desteği sunduklarını belirtti. Kadın istihdamını artırmayı ve sosyal hayata katılımı desteklemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik

"SAKARYA'DA SADECE BİZİM YAPTIĞIMIZ 'KANTİN KART' PROJEMİZ VAR"

Başkan Dinç, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattıkları 'kantin kart' projesini anlattı. Sakarya'da yalnızca Erenler Belediyesi tarafından uygulanan bu projede, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kantinlerinden alışveriş yapabilmesi için özel bir kart verildiğini ifade eden Dinç, "Bu kart sayesinde öğrencilerimiz temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor, ailelerine destek oluyoruz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik

"ERENLER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ"

Başkan Dinç, Erenler ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına öncelik verdiklerini vurguladı. Roman vatandaşlar için sosyal dönüşüm projelerinin hayata geçirileceğini belirten Dinç, "Erenler'e üniversite kazandırmak ve tıp merkezi kurmak gibi büyük hedeflerimiz var" dedi. Belediye çalışanlarına sağlanan maaş iyileştirmeleri ve genç çiftlerin ücretsiz düğün yapabilmesi gibi konularda da önemli projeler geliştirdiklerini açıkladı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç: 9 ayda 8 proje hayata geçirdik
Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam
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