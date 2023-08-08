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Eren Kaya Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Yaşam Haberleri

Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmeye giderken kaza geçiren ve hayatını kaybeden Eren Kaya, Gemlik'te gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

EREN DE GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Bursa'da, arkadaşlarıyla eğlenmeye giderken otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Eren Kaya (21) da son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı. Gemlik Veysel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilen Eren Kaya'nın, boşanan ailesinin tek çocuğu olduğu ve annesiyle yaşadığı öğrenildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Yaşam

Devlet Hastanesi Gemlik Bursa Yaşam Haberler

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