Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü

Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi Ferhat Gök, tarlasında yakaladığı yılana elleriyle su içirdi. Daha sonra yılanı okşayıp öpen Gök, ardından hayvanı doğaya bıraktı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Harfili Mahallesi'nde bahçesinde salatalık yetiştiren çiftçi Ferhat Gök, sulama sırasında bitkilerin arasında dolaşan yılanla karşılaştı.

ÖNCE SU İÇİRDİ SONRA OKŞAYIP ÖPTÜ

Yılanı el çabukluğuyla yakalayan Gök, önce ona su içirdi. Gök, daha sonra da yılanı okşayıp, öptü. Yılandan korkup uzaklaşan yanındaki işçiler, o anlar cep telefonuyla görüntüledi.

FOTOĞRAF ÇEKİLDİKTEN SONRA YILANI DOĞAYA SALDI

Gök ise yılanın zararsız olduğunu söyledi. Yılanı boynuna dolayan Ferhat Gök, bu şekilde poz da verdi. Gök, daha sonra yılanı doğaya saldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
