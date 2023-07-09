- Enkaz içerisinde yürekleri ısıtan yuva

Ağır hasarlı evin kumrulara yuva olduğunu gören vatandaş, "Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da en azından bir canlı yuva kurabilmiş"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı bir evin içerisindeki kumru yuvası, ev sahiplerini mutlu etti ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler görenlerin içini ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde çok sayıda konut depremden sonra ağır hasarlı hale geldi. Sahiplerinin giremediği evler, deprem sonrası yalnızlıklarına terk edildiler. İlçe merkezinde yaşayan Hüseyin Yıldırım; ağabeyinin ağır hasarlı evine geldiğinde içerisinde 2 yavru kumru bulunan bir yuvayla karşılaştı. Yuvayı bozmadan daha güvenli bir yere taşıyan Yıldırım, yuvayı cep telefonuyla görüntüledi ve bu anları sosyal medyada paylaştı. Yıldırım'ın çektiği enkaz içerisindeki evdeki kumru yuvası vatandaşların içini ısıttı.

"Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da en azından bir canlı yuva kurabilmiş"

Ağabeyinin yeni evli olduğunu ifade eden Hüseyin Yıldırım, yuvayı görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek "Ben Antakya'da yaşıyorum. Şu karşıdaki daire ağabeyimin dairesi. Bina ağır hasarlı olduğu için eşyaları götürmek için geldim buraya. Mutfak dolabımız vardı, sökmek için geldiğimde karşıma bir kuş yuvası çıktı. Ağabeyimde geçen sene evlenip, bu eve yerleşmişti. Mutfak dolabını da geçen sene ben yapmıştım. Bu yuvayı görünce hayret ettim. Yuvayı görmek beni mutlu etti. Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da en azından bir canlı yuva kurabilmiş. Bizim ne kadar yuvamız yıkılsa da o ev bir canlıya yuva olmuş. Biz yuvayı zarar vermeden kaldırıp, yere koyduk zarar vermeden ve 2 yavru vardı. 1 saat sonra da anneleri geldi, yanlarında durdu. Bizde çıktık gittik, o yuvayı orada görmek bizim içimizi ısıttı. Memleketimizin kötü günlerinde bizi mutlu eden güzel bir şey oldu" şeklinde konuştu.