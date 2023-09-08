Elazığ Acıpayam Köyü'nde Deprem Mağdurları Evlerinin Yıkılmasının Bahar Mevsimine Ertelenmesini İstiyor

Elazığ Acıpayam köyünde yaşayan vatandaşlar, deprem sonrası evlerinin yıkılacak olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, evlerinin ve ahırlarının yıkılmasının bahar mevsimine ertelenmesini talep ediyor.

Elazığ Acıpayam Köyü'nde yaşayan vatandaşlar deprem sonrası hasarlı evlerinin yıkılacak olması nedeni ile mağduriyet yaşadıklarını ifade ettiler. Taşınacak ev bulamadıklarını anlatan köylüler, "Kış ayı yaklaşıyor, gidecek ne bir evimiz var, hayvanları koyacak ne bir ahırımız var" diyerek evlerinin ve ahırlarının yıkılmasının bahar mevsimine ertelenmesini talep ettiler.

Yaşanan depremin ardından mağdur olan Elazığ Acıpayam köylüleri, kendilerini dün ziyaret eden Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın'a sıkıntılarını anlattı. Vatandaşlar, Ocak 2020 depreminden sonra evlerine güçlendirme yaptıklarını, daha sonraki depremde ise evlerine ağır hasar verildiğini belirterek, en azından evlerinin yıkımının ertelenmesini istediler.

"İLK DEPREMDE GÜÇLENDİRME YAPIN DEDİLER, ŞİMDİ AĞIR HASAR VERDİLER"

Gidecek yerinin olmadığını ifade eden vatandaşlar şöyle konuştu:

"2020 depreminde evimize baktılar. Güçlendirme yapacaksınız dediler. Biz de evlerimize güçlendirme yaptık. İkinci depremde geldiler ağır hasar verdiler. Şimdi kapıya dayanmışlar evi yıkacağız diye. Köyde 14 kişi var bu durumda olan. Bu evlerin hepsinin altı ahır."

"Evim sağlam tekrar kontrol edilmesini istiyorum. Yarın nereye diyorsanız imza vereyim. Bu ev yıkılmasın. Evin kirişleri, kolonları sağlam. Duvarların çatlaması ile evler yıkılmaz. Benim şimdi hayvanlarım var. Ben şimdi hayvanlarımı nereye koyayım. Gelsin evimi yapsınlar eşyalarımı koyayım, hayvanlarımı koyacak yer versinler. Ben şimdi hayvanlarımı nereye koyayım. Geçen 3-4 tane ineğimi neredeyse bedavaya sattım."