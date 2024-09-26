Üye Girişi
Haberler

Eğitim Uçağının Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Ünal Aster Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eğitim Uçağının Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Ünal Aster Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot eğitmeni ve tiyatro oyuncusu Ünal Aster, Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığına defnedildi.

BURSA'da düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot eğitmeni ve oyuncu Ünal Aster(61) son yolculuğuna uğurlandı. Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aster'in cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Bursa'da Pazartesi günü Yenişehir Havalimanı'nda Öğretmen Pilot Ünal Aster (61) ile Öğretmen Pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) iniş-kalkış çalışması yaptığı, TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düşmüş ve Aster ile Nalcı hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden pilot ve tiyatro oyuncusu Ünal Aster için Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde anma töreni düzenlendi. Törenden sonra Taksim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aster'in cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kültür Sanat Taksim Camii Havacılık 3-sayfa Ayazağa Sanat Pilot Bursa Yaşam Kaza

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

7 yaşındaki çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? UEFA Avrupa Ligi Canlı izle! UEFA Avrupa ligi şifresiz izleme linki! Kör Nokta gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (FENERBAHÇE-USG) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Kör Nokta 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kör Nokta 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? 26-27 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Tadic Fenerbahçe Union SG maçında neden yok, sakat mı, cezalı mı? Tadic yok mu, neden yok? Dzeko neden yok? Dzeko yok mu? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG) 26-27 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hamster Coin ne zaman listelenecek? Hamster Kombat Coin listelendi mi? Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe Union SG maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });