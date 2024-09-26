Eğitim Uçağının Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybeden Ünal Aster Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'da Pazartesi günü Yenişehir Havalimanı'nda Öğretmen Pilot Ünal Aster (61) ile Öğretmen Pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) iniş-kalkış çalışması yaptığı, TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düşmüş ve Aster ile Nalcı hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden pilot ve tiyatro oyuncusu Ünal Aster için Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde anma töreni düzenlendi. Törenden sonra Taksim Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aster'in cenazesi Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam