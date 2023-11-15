Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Memiş Dinç Parkı'nı Açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay bir yeni parkı daha vatandaşın hizmetine sunarken, Memiş Dinç Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentin daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kültür-sanat, bilim ve spor dünyasından birçok ismin yanı sıra kente sundukları hizmetlerle hafızalarda ve gönüllerde yer etmiş isimlerin anısı yaşatılmaya devam ediyor. Geçen yılın Nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Efeler Belediyesi Meclis Üyesi Memiş Dinç'in adı, Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni bir parka verildi. Dinç ailesi üyeleri, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende Memiş Dinç Parkı açıldı.

Parkın açılışın töreninde konuşan Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sedat Uygun, yıllardır bu mahallede ikamet etmiş Dinç'in adının mahallede yapılan bir parkla yaşatılacak olmasından duyduğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Memiş Dinç ağabeyimiz geçmişte CHP İl Başkanlığı yapmış, 2019 yerel seçimlerinde Efeler Belediyesi Meclis Üyesi seçilmiş, yıllardır Adnan Menderes Mahallesi sakini olarak 2022 yılına kadar yaşamış, doğru, dürüst, çalışkan, nahif bir kişiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Sayın Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve meclis üyelerimize Memiş Dinç ağabeyimizin adını bir parkla yaşatacak ve ailesini de onore edecek böyle bir karar almalarından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım Mehmet Fatih Atay'a ve tüm ekibine mahallemize kazandırdıkları bu hizmetten dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Memiş Dinç Parkı'mız Adnan Menderes Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Memiş Dinç'in oğlu Ozan Dinç ise, "Öncelikle burada toplanmamıza vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Memiş Dinç çalışkan, çalışmayı seven, gördüğü eksiklikleri not alan, aldığı notları ailesi gibi gördüğü arkadaşlarıyla eksiklikleri istişare eden, bu notlar hakkında konuşup en doğruyu yapmaya çalışan birisiydi. Biz de inşallah onun yolundan ilerlemeye çalışıyoruz ve onun yapmak istediklerini, yapamadıklarını yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Efeler Belediye meclis üyesi seçildikten sonra daha çok çalışmaya başladı. Tabii zamanla sağlık problemleri de yaşamaya başladı, başkanımızdan ricada bulundu bazı zamanlar, toplantılara katılamadı ama hep aklında Efeler ile ilgili yapmak istediği çok şey vardı. Ailesi, iş hayatı, siyasi hayatında sevilen saygı duyulan bir insan oldu. Maalesef bir kalp krizi sonucu kaybettik onu. Mekanı cennet olsun. Babamın adının bir parka verilmesi bizi onore etti. Efeler Belediye Başkanı'mız Mehmet Fatih Atay'a, meclis üyelerimize, Efeler Belediyesi çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Mahallemize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada bir park açılışından daha fazla anlam taşıyan bir gün yaşadığını belirtti. Memiş Dinç ile çok güzel hatıraları olduğunu söyleyen Başkan Atay, "Heyecanlı ve biraz duygusalız. Memiş ağabey derdik kendisine. Abilik bu kadar mı yakışır insana? Siyasetin en bunalımlı günlerinde, en zor, sıkışık dönemlerde iş yerine uğrardık. 5 dakika içinde çayını içirir, neşelendirir, güldürür, mutlu bir şekilde iş yerinden uğurlardı. Öyle bir insandı, inanın hiç kimseyi kırmamıştır. Herkes tarafından sevilmek güzel bir şey. Hani hepimiz bu dünyada gelip geçiciyiz, önemli olan hoş bir seda bırakmak ya işte o, bu insanlardan bir tanesiydi. Belediye meclisimizin başkan vekiliydi. En büyüğümüzdü onun için o görevi kendisine layık gördük, o da kabul etti. Şimdi de onun adına bu parkı açıyoruz. Bu parkı, hem çocukların hem de kadınların mutluluğunu daha da artıracak bir mekan olarak düşünüyoruz. Birlikte daha mutlu, daha güzel günlerde buluşacağız. Daha çok açılışlar yapacağız, bu açılışlarımızda da gene birlikte olacağız. Hepinize katıldığınız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve açılışa katılanlar kurdeleyi keserek Mehmet Dinç'in adını yaşatacak parkı hizmete sundu. - AYDIN