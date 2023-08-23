Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru İzmir'e uğurlandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Hasan Burak Önder'in naaşı Tekirdağ'da düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı.

Önder'in Türk bayrağına sarılı naaşı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınarak Tekirdağ'a götürüldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde yaşamını yitiren Önder için tören düzenlendi.

Törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Önder'in yakınları ve emniyet personeli katıldı.

Yapılan duanın ardından Önder'in naaşı memleketi İzmir'e gönderildi.

Dün Önder'in kullandığı otomobil Edirne-Havsa kara yolunda Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarpmış, kazada Önder olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aynı otomobilde bulunan polis arkadaşları Melike Demir ve Onur Yüksel ile traktör römorkundan yere düşerek yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.