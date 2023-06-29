Edirne'de trafik kazasında hayatını kaybeden diş hekimi toprağa verildi

MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'deki bir kültür festivalinden motosikletiyle dönerken Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında trafik kazasında yaşamını yitiren diş hekimi Yunus Emre Yılmaz (32), memleketi Edirne'de toprağa verildi.

İstanbul Maltepe'de diş hekimliği yapan evli 1 çocuk babası Yunus Emre Yılmaz motosiklet grubu arkadaşları ile birlikte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir markanın 22-25 Haziran'da düzenlediği kültür festivaline katıldı. Festival sonrası dönüş yoluna geçen Yılmaz, 27 Haziran günü Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarına geldiğinde motosikletine otomobil çarptı. Kazada, boynunun kırıldığı belirlenen Yılmaz hayatını kaybetti.Yunus Emre Yılmaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Edirne'ye getirildi. Eski Camii'nde Yılmaz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yılmaz'ın buradaki cenazesine yakınları ve motosiklet grubundan arkadaşları ile sevenleri katıldı. Yılmaz'ın yakınları tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yunus Emre Yılmaz, gözyaşları arasında şehir mezarlığında toprağa verildi.