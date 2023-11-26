Edirne'de Fırtına Sonucu Çok Sayıda Ağaç Devrildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 20 ağacın zarar görmesine neden oldu. Bahçe geçici olarak kapatıldı ve hasar giderme çalışmaları yapılacak.

Edirne'de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Keşan ilçesinde fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçedeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde 20 ağaç fırtına nedeniyle zarar gördü.

Ağaçlardan bazıları devrilirken bazılarının dalları kırıldı.

Bahçe, hasarın giderilmesi ve ağaçların kaldırılması için geçici olarak kapatıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Keşan'da da yağış ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi.

Fırtına nedeniyle ilçede olumsuzluklar yaşandığını belirten Helvacıoğlu, "Ağaçların kökünden söküldüğü fırtınada Mehmet Gemici Cennet Bahçesi içindeki kameriyeler ve duvar da zarar gördü. Meydana gelen zararı gidermek için bahçeyi geçici bir süre kapatma kararı alıyoruz. Hasar giderme çalışması sonrası parkımız yeniden hizmete açılacak." diye konuştu.