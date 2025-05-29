Edirne'de Başsız 3 Ölü Köpek Bulundu

Edirne'de Başsız 3 Ölü Köpek Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu. Olayı fark eden vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Hayvan koruma derneği, olayın kasten yapıldığını ve faillerin yakalanmasını talep etti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarındaki su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek bulundu.

Olay, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasında bulunan tarlada meydana geldi. ATV ile dolaşmaya çıkan Şenol Göksu, tarla kenarındaki su dolu çukurdan ağır koku yayıldığını fark etti. Göksu, su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek gördü. Göksu, durumu yetkililere bildirdi. Şenol Göksu, arkadaşıyla birlikte bölgede ATV'yle gezmeye çıktıklarını belirterek, "Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde 3 ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz" dedi.

'DAHA FAZLA ZARAR VERMENİN BİR MANASI YOK'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci ise olayın üzücü olduğunu ifade ederek, "Su dolu çukurda başları olmayan 3 ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan belediye ekipleri, köpekleri bulunduğu yerden almak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor

10 yaşındaki çocukların kavgasında facia! Biri yaşam savaşı veriyor
Yeniden aday olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi

Tekrar aday olacak mı? Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna sürpriz yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.