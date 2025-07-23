Eber Gölü'ndeki su çekilmesinin Bolvadin'i 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı

Eber Gölü'ndeki su çekilmesinin Bolvadin'i 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı
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Eber Gölü'ndeki su çekilmesinin Bolvadin'i 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı
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Afyonkarahisar'da son 25-30 yıllık süreçte küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık ve aşırı yeraltı suyu çekimi, Bolvadin ve çevresinde su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Eber Gölü'ndeki su çekilmesinin Bolvadin'i 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Eber Gölü'nde yaşanan kuraklığın jeolojik sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Eber Gölü'ndeki su çekilmesinin Bolvadin'i 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı

"BOLVADİN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken Gücek şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen Eber Gölü, yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda geoteknik açıdan da önemli bir konudur. Bolvadin şehir merkezinin güneydoğusunda yer alan Eber Gölü çevresi, hem doğal yapısı hem de zemin davranışı bakımından Bolvadin ilçesi için kritik öneme sahiptir.

Eber Gölü'ndeki su çekilmesinin Bolvadin'i 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı

"SU SEVİYESİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ"

03 Şubat 2002 tarihinde Afyonkarahisar'da meydana gelen Sultandağı ve Çay depremleri (Mw: 6.0 ve 6.3) sonrasında, Bolvadin Fayı üzerinde gözlemlenen yüzey deformasyonlarının artarak devam ettiği akademik çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu deformasyonların temel sebeplerinden biri, bölgedeki yeraltı su seviyesindeki ciddi azalmadır. Son 25-30 yıllık süreçte küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yeraltı suyu çekimi, Bolvadin çevresinde su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur. Bu durum, özellikle havzada yaygın olarak bulunan killi alüvyal çökeller üzerinde önemli geoteknik etkiler doğurmuştur.

Eber Gölü'ndeki su çekilmesinin Bolvadin'i 1 metre çökerttiği bilimsel olarak kanıtlandı

"İLÇEDE ÇÖKME MİKTARI 1 METREYİ AŞTI"

Su seviyesinin düşmesine bağlı olarak bu zeminlerde rötre (büzülme) kaynaklı çizgisel yüzey kırıkları ve düşey deformasyonlar meydana gelmiş, bu deformasyonların zamanla şiddetlendiği gözlemlenmiştir. Eber Gölü'ne doğru uzanan güneydoğu bloklarındaki çökme miktarlarının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığı tespit edilmiştir. Tarafımca geçen yıl haziran ayında yapılan arazi gözlemleri ve sondaj verileri doğrultusunda oluşturulan geoteknik modellemeler, yeraltı su seviyesindeki azalışın bölgedeki zemin deformasyonlarını tetiklemeye devam ettiğini göstermektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
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