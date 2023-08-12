Düzce'de Köy İmamının Girişimiyle Camiye Çay Ocağı Açıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde köy imamının girişimleriyle caminin kullanılmaya kısmında oluşturulan çay ocağı, vatandaşların camiyle bütünleşmesine katkı sunuyor.

Vatandaşları camide namaz kılmaya alıştırmak için harekete geçen Çiftlik köyü imamı Süleyman Altınhan, muhtarlıktan da destek alarak caminin kullanılmayan kısmında çay ocağı açtı.

İhtiyaçların karşılanmasında köy sakinlerinin de destek verdiği çay ocağı, kısa sürede cemaatin artmasını sağladı.

Kılınan namazın ardından çay ocağında cemaatle bir araya gelen Altınhan, çocuklara kek ve meyve suyu ikramında da bulunuyor.

Altınhan, AA muhabirine, çay ocağının vatandaşların camiyle pekişmesine fayda sağladığına işaret ederek, "İki yılı aşkın süredir burada görev yapıyorum. Köyümüzde çay sohbetleri olur ama muhtarımızla karar vererek, 'çay sohbetlerini buraya taşıyalım' dedik. Vatandaşlarımızın da katkılarıyla, bu alan çay ocağına çevrildi. Cami alışkanlığını artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Ercan Kaya ise çay ocağındaki ikramların ücretsiz olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman buranın ihtiyaçlarını karşılıyor. Köyün birlik ve bütün olması, bize avantaj sağladı. Bizler gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Ali Kaya da çay ocağının ihtiyaçlarının karşılanması için herkesin destek verdiğini dile getirdi.