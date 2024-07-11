Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 80 yaşında vefat edene "Erken ölüm" diyorlar

Pek çok insan uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek için çabalıyor. Ancak Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Bağarası köyünde yaşayanların böyle bir kaygısı yok çünkü burası dünyanın en uzun ömürlü köyü olarak göze çarpıyor.

157 YILLIK ÖMRÜNE 16 LİDER SIĞDIRDI

Öyle ki dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa bu köyde doğup büyüdü. 157 yaşında vefat eden Zaro Ağa, 10 Osmanlı padişahı, 5 başbakan, 1 cumhurbaşkanı gördü. Türk ve yabancı kaynaklara göre Zaro Ağa, dünyanın bilinen en yaşlı insanı. Zaro Ağa'nın köyündeki diğer sakinlerde asırlık ömürlere sahip.

BİLİM İNSANLARI KÖYDE İNCELEME YAPTI

Yaşarken çok sayıdaAvrupa ülkesine davet edilen Zaro Ağaya uzun yaşamın sırrı soruldu. Japonya'dan ve Amerika'dan gelen bilim insanları Bağarası köyünde incelemelerde bulundu.

KÖY SAKİNLERİNE UZUN YAŞAMIN SIRRI SORULDU

EKOL TV'den Ezgi İzgi'nin haberine göre; Köy sakinleri uzun yaşamın sırrı sorulduğunda, "Bilmiyorum artık yiyeceklerden mi, havadan mı, sudan mı? Biz de bilmiyoruz. Gilgil otu diyoruz biz aynı buğday gibi ama bunun tanesi beyaz. Uzun yaşatıyor insanları. Ben pek ilaç kullanmıyorum bu otları yiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

HİÇBİR KRONİK HASTALIKLARI YOK

Zaro Ağa'nın hemşerileri de adeta onunla yarışırcasına uzun yaşama sahipler. Bağarası köyünde yaşayanlar ortalamanın çok üzerinde bir ömür sürüyor. Üstelik köy sakinlerinin şeker, tansiyon ve kalp gibi hiçbir kronik hastalığı bulunmuyor ve gençlere taş çıkartacak kadar sağlıklılar.

SARIMSAK, YOĞURT VE PEKMEZ TÜKETİYORDU

Akrabalarına ve köylülere göre dünyanın bilinen en yaşlı insanı olan ve en az 157 yıl hayatta kalan Zaro Ağa en çok sarımsak, yoğurt ve Bitlis yöresine has gezo pekmezi tüketiyordu. Uzun yaşamın bir diğer sırrı ise gilgil darısından yapılan ekmek ve çorba olarak ifade edildi.