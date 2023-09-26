Dünyan'nın en yaşlı kadını olarak kabul edilen 117 yaşındaki Brezilyalı kadın doğum gününü 107 yaşındaki kız kardeşi ile kutladı

Dünya'nın en yaşlı kadını, 117 yaşındaki Cicera Maria dos Santos, 107 yaşındaki kız kardeşi Josefa ile Brezilya'da doğum gününü kutladı. Doğum tarihi doğrulandığında, Guinness Dünya Rekorları'nda şu anki rekoru elinde tutan 116 yaşındaki bir İspanyol kadının önünde olacak. Kız kardeşler, uzun bir yaşamın sırrının Tanrı'ya inanmak ve sağlıklı beslenmek olduğunu söyledi.

Dünya'nın en yaşlı yaşayan kadını olarak kabul edilen 117 yaşındaki bir kadın, 107 yaşındaki kız kardeşiyle Brezilya'da doğum gününü kutladı.

Cicera Maria dos Santos, iddialara göre 1906 yılında doğdu ve 117 yaşındadır.

Doğum tarihi doğrulandığında, şu anki Guinness Dünya Rekorları sahibi olan İspanya'dan 116 yaşındaki Maria Branyas Morera'dan bir yaş büyük olacaktır.

Cicera, 23 Eylül'de kız kardeşi Josefa Maria de Conceicao, 107 yaşındayken ailesi ve arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

Kutlama, renkli bir pasta, atıştırmalıklar ve tüm davetliler tarafından yapılan bir alkışla doluydu.

Kız kardeşler, uzun bir yaşamın sırrının Tanrı'ya inanmak ve düzgün beslenmek olduğunu lokal medyaya söyledi.

Cicera şunları söyledi: "Rab'bin huzuru bizimle olsun. Tanrı'dan daha fazlasını kim yapabilir? Her şey Tanrı'dır."

Ve kız kardeşi ekledi: "Yemek yemelisiniz. Fasulye, mısır, maniyok, patates."

Cicera, çoğu yaşamının büyük bir kısmını Brezilya kırsalında geçirdi.

Orada Paraiba, ülkenin kuzeydoğusundaki bir eyalette yerel pazarda tavuk sattı.

Josefa'nın torunu Ruan, yaşlı kız kardeşin "gerçekten köle olarak soyundan geldiğini" söyledi.

"Ailem beş nesil önce köle olarak kullanıldı.

"Geçen yüzyıldan her şeyi atlattılar ve COVID'i yendiler," diye açıkladı.

"Dünyadaki en büyük mutluluk, bugün burada onlarla olmaktır."

Kölelik, Brezilya'da 16. yüzyılın ortalarından 1860'lardaki kaldırılmasına kadar uygulandı.

Cicera veya ailesinin onu resmen "dünyanın en yaşlı yaşayan kadını" yapmak için Guinness Dünya Rekorları ile iletişim kurup kurmayacakları belirsizdir.