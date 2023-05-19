Dünya rekoru kıran Mehmet Özyürek toprağa verildi

RİZE'de beyin damar nakli ameliyatı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek (74), memleketi Artvin'de toprağa verildi.

Rize'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği 'Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası'nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Ameliyat öncesi dün sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Özyürek, kentte ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi.