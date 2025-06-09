Dumanlı Tabiat Parkı'nda Kızıl Sincap Eğlencesi

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat Parkı'nda pikniğe giden ailenin yanına gelen kızıl sincap, kendisine verilen çekirdekleri yedi. Sincabın o anları, cep telefonuyla görüntülendi.

Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip doğaya çıkanları ağırlıyor. Doğal hayatın içinde şehirden uzakta bir gün geçirenler, parktaki yaban hayatını da yakından görme fırsatı buluyor. Erzincan'dan ailesiyle tabiat parkına giden Çakmak Paçacı ile ailesinin sofrasına bölgede yaşayan kızıl sincap geldi. Aile, yanlarına kadar gelen sincaba çekirdek verdi. Çekirdek yiyen sincabı cep telefonlarıyla görüntüleyen ailenin sosyal medya paylaşımları ilgi gördü. Daha sonra yuvasına çıkan sincap, bir süre sonra geri dönüp çekirdek yemeye devam etti.