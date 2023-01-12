Düğünlerde yeni gelenek! "Duvak dansı" yapan genç kadın sosyal medyaya damga vurdu

Gelenek ve göreneklerin en fazla görüldüğü düğünler yeni uygulamalara sahne oluyor. Sosyal medyada gündem olan videoda yıllardır süre gelen "Duvak" geleneğine yeni soluk getirildi. Kına gecesinde geline duvak örtmek isteyen genç kızın yaptığı "Duvak dansı"na onlarca yorum geldi.