Düğünlerde yeni gelenek! "Duvak dansı" yapan genç kadın sosyal medyaya damga vurdu
Yaşam Haberleri
Gelenek ve göreneklerin en fazla görüldüğü düğünler yeni uygulamalara sahne oluyor. Sosyal medyada gündem olan videoda yıllardır süre gelen "Duvak" geleneğine yeni soluk getirildi. Kına gecesinde geline duvak örtmek isteyen genç kızın yaptığı "Duvak dansı"na onlarca yorum geldi.
Son dönemde düğünlerde farklı konseptler gündeme geliyor. Müzikten dansa, konseptten koreografi kadar her şey değişiklik gösterirken, arkadaşının kınasında "Duvak dansı" yapan kadın sosyal medyada yorumlardan nasibini aldı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Son 2 yıldır kına gecelerinde yapıldığı ortaya çıkan "Duvak dansı" birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. İşte video gelen yorumlar;