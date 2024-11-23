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Düğünde giydiği "uygunsuz kıyafet" sosyal medyayı ikiye böldü

Düğünde giydiği
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İç mimar olduğu öğrenilen Jade Yarbrough isimli kadın, arkadaşlarının düğünü için bin dolar (yaklaşık 34 bin TL) değerinde tasarım bir kıyafet tercih etti. Ancak Yarbrough'un kıyafeti sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, kıyafetin düğün için uygun olmadığı yorumları yapıldı.

Düğün konuğunun transparan kıyafeti, "düğünde ne giyilmeli?" konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İç mimar olduğu öğrenilen Jade Yarbrough, arkadaşlarının düğününde sosyal medya kullanıcılarına göre kıyafet seçimiyle görgü kurallarını adeta yıktı geçti.

Yarbrough mavi külot ve büstiyer takımından oluşan şeffaf mavi bir kıyafet tercih etti. 33 yaşındaki kadın düğün kombinini sivri uçlu siyah topuklu ayakkabılar ve mini bir çantayla tamamladı. Ancak onun bu seçimi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle mükemmel" yorumunu eklerken, bir başka kullanıcı ise, "Bu elbise harika" yorumunda bulundu. Elbiseye "Bu kadar da olmaz" yorumları da yapıldı.

Düğüne gittiği 'uygunsuz kıyafet' sosyal medyayı ikiye böldü

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıapolat:

haberler editörünün haber seviyesi... asgari ücretle mi çalıştırıyorlar seni ki bunu haber diye sundun

Yorum Beğen130
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Haber YorumlarıSer_hat:

Tül perdeyi dolayıp çıkmış

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıJY:

O KIYAFETİ GİYMEK TAŞ GİBİ VÜCUT İSTER AMA ÖNCE MANGAL GİBİ YÜREK İSTER. HATUNDAKİ CESARET VE ÖZGÜVENE HAYRAN KALDIM.

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Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıTurhan Alagöz:

eeee

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

ar namus haya yok bunlarda

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Bize ne Allahın bilmem neresindeki memleketindeki kadının elbisesinden lütfen haber değeri olan paylaşımlar yapın

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Haber YorumlarıMurat Kara:

elbise nerde

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıAli:

Kıyafet değil içindeki Uygunsuz

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Haber YorumlarıPars Narkoteror:

sizin yapacağınız haberi

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Haber Yorumlarıali gedizli:

Haber niteliği taşımayan haber,bu arada ben kıyafetle ilgili fotoğrafta görmedim

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