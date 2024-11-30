Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler

Antep fıstığı, tahin, kadayıf ve çikolatayı buluşturan Dubai çikolatası sosyal medyada viral haline geldi. 7'den 70'e yayılarak çılgınlık boyutuna ulaşan çikolatayı yemeyen kalmadı. Vatandaşlar bu tatlının popülaritesine kapılıp her üreticiden ayrı ayrı aldı, uzun kuyruklarda bekledi, tadına baktı ve videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.

ÇİKOLATAYI KIRINCA ŞOKE OLDULAR

Dubai çikolatası çılgınlığına bir video damga vurdu. Türkiye'de bir markanın Dubai çikolatasını satın alan iki yabancı, sosyal medyada sıklıkla dolaşıma giren "çikolata kırma" videosu çekmek istedi. Paketin üzerindeki fotoğrafa aldanan ve kırdıklarında içinden akışkan bir iç dolgu çıkmasını bekleyen yabancılar gördükleri karşısında şoke oldu.

KAHKAHALARINI TUTAMADILAR

Videodaki küçük kız çikolatayı kırınca beklediği gibi iç dolgusu akmadı. Çikolatanın paketteki fotoğrafına göre çok az bir iç dolgusu olduğu gören yabancılar, yaşadıkları şaşkınlık karşısında kahkahalarını tutamadı.