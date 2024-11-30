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Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler

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Türkiye'de bir markanın Dubai çikolatasını satın alan iki yabancı, çikolatayı kırdıklarında neye uğradıklarını şaşırdı. Pakette görünenle içinden çıkan arasındaki farkı gören yabancılar, bu durum karşısında kahkahalarını tutamadı.

Antep fıstığı, tahin, kadayıf ve çikolatayı buluşturan Dubai çikolatası sosyal medyada viral haline geldi. 7'den 70'e yayılarak çılgınlık boyutuna ulaşan çikolatayı yemeyen kalmadı. Vatandaşlar bu tatlının popülaritesine kapılıp her üreticiden ayrı ayrı aldı, uzun kuyruklarda bekledi, tadına baktı ve videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.

ÇİKOLATAYI KIRINCA ŞOKE OLDULAR

Dubai çikolatası çılgınlığına bir video damga vurdu. Türkiye'de bir markanın Dubai çikolatasını satın alan iki yabancı, sosyal medyada sıklıkla dolaşıma giren "çikolata kırma" videosu çekmek istedi. Paketin üzerindeki fotoğrafa aldanan ve kırdıklarında içinden akışkan bir iç dolgu çıkmasını bekleyen yabancılar gördükleri karşısında şoke oldu.

Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler

KAHKAHALARINI TUTAMADILAR

Videodaki küçük kız çikolatayı kırınca beklediği gibi iç dolgusu akmadı. Çikolatanın paketteki fotoğrafına göre çok az bir iç dolgusu olduğu gören yabancılar, yaşadıkları şaşkınlık karşısında kahkahalarını tutamadı.

Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler
Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSahi:

Maalesef üretici esnaf hep haram yediği için bir türlü düzelmiyor ülke

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Buna bu parayı veren omurgasız insanlara çok iyi olmuş hoşuma gitti .. Sosyal medya köleleri kapitalizmin esir aldığı köleler ömürlerini Marka sahibi olabilmek için harcıyacaklar..

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Reklamın iyisi kötüsü olmaz..esas amaç keklemektir çoğu reklamların..akıllı tüketiciyi kapsam dışı bırakıp elinde tuzluklar dolaşanlar bilinçli tüketici olmalısın yoksa aldın mı? DUBAiyi olur.;)))

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

orada tofita var onu ye sen kızım

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Haber YorumlarıMert Özdoğan:

Bu marka bolu’nun yerli markası

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

halkı kin düşmanlı ga teşvik etmek değil amacım lakin bu fırsatçı marketlerin sanki artık halka sunulma zamanı geldi ve geçiyor gbi

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