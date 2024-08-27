Üye Girişi
Haberler

Down sendromlu genç bir günlüğüne zabıta oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Down sendromlu Mustafa Erol, en büyük hayali olan zabıta olma fırsatını yakaladı. Erol, zabıta üniforması giyerek esnafı denetledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Down sendromlu Mustafa Erol (31), en büyük hayali olan bir günlüğüne zabıta oldu. Elinde telsizle esnafı denetime çıkan Erol, tebessümle karşılandı.

Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Yeni Mahalle Muhtarı Serpil Şengül, ilçede yaşayan ve zabıta olma hayali kuran Down sendromlu Mustafa Erol'un bu durumunu Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, araç ile Erol'u evinden alarak belediye binasına getirdi. Burada Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret eden Erol, kendisine hediye edilen zabıta üniformasını da giyerek ekiplerle devriyeye çıktı.

Zabıta aracına binerek eline aldığı telsiz ile denetime çıkan Mustafa Erol, Gölcüklü esnaf tarafından da tebessümle karşılandı. Elinde çiçekler ile esnafı denetleyen Erol, onlarla ve zabıta ekipleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Erol, kendisinin bu isteğini yerine getiren yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Erol Kocaeli Gölcük Zabıta İnsan Hakları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Ağustos Euro kaç lira? Yeni torba yasa çıktı mı? 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi? 2. torba yasada neler var, maddeler neler? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title