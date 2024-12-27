Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma bugün devam edecek: Herkes suç ortağı
Duruşmaya damga vuran sözler: Herkes suç ortağı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Naylon fatura skandalı ortaya çıkmıştı! Aile Bakanının eşi ve MHP'li vekilin oğlu istifa etti
Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı

Döviz bürosuna giren hırsız iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da döviz bürosuna silahlı soygun düzenleyen şahıs dehşet saçtı. İş yeri çalışanını rehin alıp kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Adana'da bir döviz bürosuna silahlı soygun düzenleyen şahıs iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, korkunç anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

PARALARI ÇALDI, ÇALIŞANI REHİN ALIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'ndaki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp S. (56) yüzüne taktığı cerrahi maske ile döviz bürosuna geldi. Ardından belinden tabancasını çıkartıp çalışanlar doğrulttu ve paraları istedi. Yaklaşık 18 bin Euro ve bir miktar TL çalan şüpheli ardından işyerinde çalışan kişiyi silahla rehin alıp kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

SOYGUNCU KISA SÜREDE YAKALANDI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ihbar üzerine bölgeye hemen intikal etti. Etraftaki sokakları abluka altına alan polis, Eyüp S.'ye kaçacak fırsat adeta vermedi. Şüpheli, rehine ile birlikte ara sokakta Çukurova polisi tarafından havaya ateş edilme suretiyle etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca çaldığı paralar ele geçirildi. Hurdacılık yapan Eyüp S. ilk ifadesinde borcu olduğu için yaptığını öne sürdü.

Döviz bürosuna giren hırsız iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı

Döviz bürosuna giren hırsız iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı

Döviz bürosuna giren hırsız iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı

Döviz bürosuna giren hırsız iş yeri çalışanını rehin alıp kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Yaşam
img

Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
img

Duruşmada ağlama krizine giren çoban, ısrarla tek bir şey söyledi
img

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Kendisini almaya gelen babasının arabada cansız bedenini buldu
Son nefesini kızının okulunda verdi
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 27 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.