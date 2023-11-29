Doğuştan engelli kadın akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Selma Mesihaoğlu, doğuştan fiziksel engelli olduğu için yürüyemiyordu. Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye sayesinde hayalini gerçekleştiren Mesihaoğlu, dernek üyelerine teşekkür etti.

Fiziksel engelli kadın akülü sandalyesine kavuştu

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde doğuştan fiziksel engelli olan Selma Mesihaoğlu, yıllardır hayalini kurduğu akülü sandalyesine kavuştu.

Edremit ilçesinde yaşayan Selma Mesihaoğlu isimli kadın, doğuştan fiziksel engelli olduğu için yürüyemiyordu. Hayatını koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyede birilerinin yardımıyla idame eden Mesihaoğlu, sosyal medya üzerinden Vanlı Amcan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden akülü sandalye talebinde bulundu. Selma Mesihaoğlu'nun çağrısına sessiz kalmayan dernek üyeleri, kısa süre içerisinde temin ettikleri akülü sandalyeyi kendisine teslim etti. Teslim etme töreninde konuşan dernek yetkilileri, Selma Mesihaoğlu'nun yaklaşık bir hafta önce kendilerinden bir akülü sandalye talebinde bulunduğunu ifade ederek, bugün bu sandalyeyi kendisine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akülü sandalyesine kavuşmanın sevincini yaşayan Selma Mesihaoğlu ise "Akülü sandalyem yoktu. Çok zorluk çekiyordum. Vanlı Amcan Derneğine başvurdum. Mustafa Bey isimli bir hayırsever tarafından bana akülü sandalye gönderildi. Mustafa Bey ve dernek üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çok ihtiyacım vardı. Allah kendilerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.