Dodurga Belediyesi, yalnız kalan leyleği besliyor

Çorum'un Dodurga ilçesinde göç etmeyip yalnız kalan leylek, Dodurga Belediyesi ekiplerince besleniyor. Belediye zabıta ekipleri, leyleği bir hidroelektrik santralinin aydınlatma direğinin üstündeki yuvada buldu. Leyleğin sağlık durumu iyi olduğu belirlendi ve haftanın belirli günleri beslenerek yaşamını sürdürmesine yardımcı olunuyor.

Çorum'un Dodurga ilçesinde göç etmeyip yalnız kalan leylek, Dodurga Belediyesi ekiplerince besleniyor.

Dodurga Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayan bir kişi, Çatalsoku mevkisinde bir leyleğin bulunduğunu ve bakıma ihtiyacı olduğu bilgisini verdi.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın talimatıyla zabıta ekipleri bölgede yaptıkları incelemede, leyleği bir hidroelektrik santralinin aydınlatma direğinin üstündeki yuvada buldu.

Ekipler, bir sağlık problemi olmadığı belirlenen leyleği haftanın belirli günleri besleyerek, yaşamını sürdürmesine yardımcı oluyor.

Zabıta komiseri Erdal Etci, AA muhabirine, ilçenin yaz döneminde çok sayıda leyleğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Leyleklerin yaz sezonu biterken ilçeden göç ettiklerini belirten Etci, bir leyleğin göç etmeyerek ilçede yalnız kaldığını kaydetti.

Etci, leyleğin, projektörün ısısından yararlanmak için aydınlatma direğini kendisine yaşam alanı olarak belirlemiş olabileceğini dile getirerek, "Leyleğin yaralı olmadığını, sağlık durumunun iyi olduğunu gözlemledik." dedi.

Leyleğin, santralin bulunduğu Kızılırmak'tan beslenmeye çalıştığını vurgulayan Etci, "Havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekebileceğini düşünerek leyleğe haftada bir iki kez yiyecek takviyesinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Etci, leylekle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vereceklerini sözlerine ekledi.