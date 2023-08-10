Diyarbakır'da Öğrencilere Limonata Etkinliği

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, öğrencilerin kas gelişimi sağlamak ve tat duygularını geliştirmek amacıyla limonata etkinliği düzenledi. Etkinliğe öğrenci velileri de katıldı.

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, öğrencilerin kas gelişimi sağlamak ve tat duygularını geliştirmek amacıyla limonata etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Yaşam Parkında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 60 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinliğe öğrenci velileri de katıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocuklara yönelik olarak farklı etkinlikler düzenleyerek onların hayal dünyalarının zenginleşmesini sağladıklarını belirtti.

Beşikci, "Etkinliklerimiz ile çocuklarımız hem sosyalleşiyor hem de okula hazırlanmış oluyorlar. Sıcakların arttığı bu günlerde de çocukların serinlemesini, bolca C vitamin almasını, kas gelişimlerini sağlamak ve tat duygularını geliştirmek amacıyla etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın sevinçlerine ortak olmak bizleri fazlasıyla mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocukların yaptığı limonatalar velilere dağıtıldı.