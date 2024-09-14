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Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışında Kelime-i Şehadet getirdi. Açılış sırasında çekilen görüntülerde Erbaş'ın Kelime-i Şehadet'i yanlış söylediği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da yapımı tamamlanan Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışlarını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Ali Camii'nde Cuma namazı kıldırdı. Daha sonra cami avlusunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Erbaş, Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek açılış kurdelesini kesti. Açılış sırasında Kelime-i Şehadet* getiren Ali Erbaş'ın videosu tartışma konusu oldu. Kelime-i Şehadet'in yanlış söylendiği iddiaları ortaya atıldı.

Arapça okunuşu: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." şeklinde telaffuz edilen Kelime-i Şehadet, Ali Erbaş tarafından "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh" olarak telaffuz edildi. Bu görüntüler, tartışma konusu olurken henüz bir açıklama gelmedi.

ARAPÇA SORU YÖNELTİLİNCE TERCÜMAN ÇAĞIRILMIŞTI

Konuşmasının ardından Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden ve açılış kurdelesini kesen Başkan Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kur'an kursunu gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Açılışlara, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı. Erbaş'ın açılış sırasında Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüler, akıllara daha önce Irak ziyareti sırasında yöneltilen Arapça soru için tercüman çağırıldığı anları getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelimeişehadeti yanlış mı getirdi?

"EĞER VİCDANLAR KÖTÜLÜKLERİ ENGELLEYEMİYORSA KANUNLAR DEVREYE GİRER"

Konuşmasına camilerin şehirlerin süsü olduğunu belirterek devam eden Ali Erbaş, "Camiler Cenab-ı Hakk'ın isminin her zaman anıldığı şehadetleri dinin temeli olan kelime-i şehadetin yeryüzünü inlettiği yerlerdir. Minarelerimiz bizim en büyük sembollerimizdir." diye konuştu. Başkan Erbaş konuşmasının ardından beraberindekilerle caminin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu Açılış Töreni'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an Kursunu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

*Arapça okunuşu: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." olan Kelime-i Şehadet: "Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed, O'nun kulu ve Resûlüdür" anlamlarına gelmektedir.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

Ali Erbaş Yalova Eğitim Toplum Yaşam Dini Cami

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Yorumlar (7)

Teşkilatı mahsusa:

Bu adamın zaten hiçbir bilgisi yok herşeyinde sıkıntı var daha iyi hocaların diyanet başkanı olması lazım

37
3
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şahabettin Ayyıldız:

Gerçek islamın çook uzağında

35
2
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Naci Büyükkal:

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

26
1
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Reşat:

Küçük bir avuç dediğimiz güçlü gelenegine inancına bağlı ülkenin yetiştirdiği ve ülkede inancı Yok etmek için gönderdiği ancak bu kadar olur

20
0
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Özcan Özcan:

ŞERİATI UYGULAYAN ÜLKELER DE AÇLIK SEFİLLİK KAN GÖZ YAŞI VAR.ZITTINI UYGULAYAN ÜLKELER İSE REFAH,ÇAĞDAŞ MUTLU BU TERSTE BİR İŞ VAR.

0
3
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VEFA:

Din böler, parçalar. Evrensel ilkeler, ahlak değerleri, insan hakları birleştirir!..

0
0
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