Dış dünya ile bağlantısı olmayan kabileye yaklaşan YouTuber az daha ölüyordu!

Endonezya'nın Papua bölgesinde, maceraperest YouTuber Dara Tah, dış dünya ile bağlantısı olmayan bir kabileye yaklaşınca neredeyse mızraklanıyordu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Videoda Tah ve bir grup turist, Papua'nın yoğun orman kıyısında bekleyen kabile üyelerine tahta bir botla yaklaşırken büyük bir panik yaşadı. Kısa süre içinde bir kabile üyesi yay ve okunu onlara doğrulttu.

Tah'ın ekibinden biri endişeyle, "Sanırım bize yay ve ok doğrulttular," derken, Tah titrek bir el sallayarak, "Cidden korkunç bir an," diyor.

YouTuber, durumu yatıştırmak için havada tuz paketleri sallıyor, fakat bir kabile üyesi tuzu tadıyor, tükürüyor ve Tah'a tehditkar bir bakış atıyor. Tah hemen, "Tanrım, hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. Belki geri dönmeliyiz," diyerek botu geri çekiyor.

Yerel rehberi Demi de, "Sizi buraya getirdiğim için üzgünüm," diyerek özür diliyor.

Bu çekimler sosyal medyada büyük tepki topladı. Tah'ın kabileyi "yamyam" olarak tanımlaması izleyicileri kızdırdı. Bir yorumda, "Bırakın onları, yamyam değiller!" denirken, bir başka yorumda, "Onlar sadece sakin bir yaşam süren insanlar," ifadeleri kullanıldı.

Papua, 250'den fazla kabileye ev sahipliği yapıyor ve çoğu yabancılara karşı temkinli. Bölgede temasa geçmek hem tehlikeli hem de kabileleri bağışıklıklarının olmadığı hastalıklara maruz bırakabiliyor.

Daha önce benzer durumlar ölümle sonuçlanmıştı. 2018'de Amerikalı misyoner John Allen Chau, Hindistan'daki Kuzey Sentinel Adası'nda koruma altındaki bir kabileyi Hristiyanlaştırmaya çalışırken oklarla öldürülmüş ve cesedi hiçbir zaman bulunamamıştı.