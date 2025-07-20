Didim'de Deniz Kaplumbağaları Son Yumurtalarını Bırakıyor

Didim'de Deniz Kaplumbağaları Son Yumurtalarını Bırakıyor
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Aydın'ın Didim ilçesinde 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağaları, yumurtlamak için sahile çıkarken, ekosistem uzmanları yoğun ışık kirliliği uyarısında bulundu. EKODOSD Başkanı, deniz kaplumbağalarının sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları için çalışmalar yapıldığını belirtti.

AYDIN'ın Didim ilçesinde 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağaları, son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), sahil kenarlarında yoğun ışık kirliliği olduğuna dikkati çekip, "Bu durum yumurtalardan çıkacak yavruları da etkileyeceğinden, çıkışa yakın günlerde yuva gönüllüleriyle birlikte çıkan yavruların kanal sistemiyle sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlanacaktır" dedi.

Türkiye'de yuvalama alanları dışında kalan Aydın'da, Didim kumsallarına çıkan caretta carettalar son yumurtalarını bırakmaya başladı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, önceki gece Didim Parlamenterler Sitesi kumsalına çıkan bir caretta carettanın, yuva yeri belirlemek için 4 alanı kazmaya çalışsa da kumun altının sert ve taşlık olması nedeniyle başarılı olamadığını ve başka yer aramak için denize döndüğünü söyledi. Yine aynı gece sahil sitelerinde deniz kıyısında oturan kadınların, denizden bir caretta carettanın kumsala çıkarak kazmaya başladığını haber verdiğini aktaran Sürücü, "Kaplumbağanın yuva yeri olarak seçtiği alanda çok yoğun bir ışık kirliliği vardı. Buna rağmen ışıklar altında yuvasını kazarak yumurtalarını bıraktı. Yuvayı kapattıktan sonra denize gitmek yerine, ışıkların yoğun olduğu sitelere doğru hareket etti. Daha sonra yönlendirmemizle birlikte denize yöneldi ve sulara dalarak kaybolup gitti" dedi.

'YOĞUN BİR IŞIK KİRLİLİĞİ VAR'

Sürücü, şöyle devam etti:

"Sahil kenarlarında bulunan kumsallarda kilometrelerce konutlar ve işletmeler bulunmaktadır. Deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı alanlardaki yürüyüş yollarında bulunan sokak lambalarını, yavru çıkış zamanlarında kapattırmamıza rağmen yoğun bir ışık kirliliği bulunmaktadır. Bu durum yumurtalardan çıkacak yavruları da etkileyeceğinden, çıkışa yakın günlerde yuva gönüllüleriyle birlikte çıkan yavruların kanal sistemiyle sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlanacaktır. Bölgemizde yuva sayısı az olmasına rağmen, 20 kilometrelik sahil boyunca binlerce insan deniz kaplumbağaları hakkında bilgi alıyor, duyarlılık ve farkındalık oluşuyor."

Sahil bölgelerinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların deniz kaplumbağalarına ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Sürücü, "Yuva alanına birçok kişi ziyaret ediyor. Bugün de Çek Cumhuriyeti vatandaşları carettanın yumurtalarını bıraktığını öğrenince çok sevindiler. Denizde maskeyle yüzerken bir caretta caretta gördüklerini ve videoya aldıklarını belirttiler. Videoyu izlediğimizde kendilerine bunun 'chelonia mydas' yani yeşil deniz kaplumbağası olduğunu, caretta carettayla arasındaki farkları anlattık. Tatilleri kısa olduğundan yavruların çıkışını göremeyeceklerini, denizin çok güzel olduğunu, kaplumbağayla birlikte yüzmekten de çok mutlu olduklarını belirtiler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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