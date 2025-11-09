Haberler

Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., kayıplara karıştı. Perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçan İsmail T.'nin bulunması için AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri seferber oldu.

  • Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı.
  • İsmail T.'ye siroz teşhisi konuldu ve Hakkari'de görevliydi.
  • İsmail T., AFAD, itfaiye, polis ve JAK ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru, kayıplara karıştı.

SİROZ TEŞHİSİ KOYULDU, HASTANEDEN KAÇTI

Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesine getirildi. Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANE BÖLGESİ VE DİCLE NEHRİ'NDE ARANIYOR

İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBekir Bey:

Böyle ciddi rahatsızlıklarda psikolojik destekte verilir. Demek ki bir sıkıntı oldu. Polisimiz en kısa zamanda bulunur, Hz.Allah cc. Polisimize ve bütün şifa bekleyen insanlarımıza şifa nasip etsin.

Haber YorumlarıCanan Ylbz:

artık insanlar sasirdihastalikmi hayatmı kaçış

Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Bi de konuşabilsen

Haber YorumlarıErdi çolak:

Allahtan gelenide bir yerlere çekmek işiniz gücünüz algı

