Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ve 13 Haziran'da 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı’na ( Lgs ) ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

SINAV SORULARI NASIL HAZIRLANDI?

Sınav sorularının tamamen müfredat esas alınarak hazırlandığını vurgulayan Bakan Tekin, dağıtılan ders kitapları ve MEBİ uygulaması dışında öğrencilerin ek hiçbir kaynağa ihtiyaç duymayacağı bir sistem inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

Piyasada kasıtlı olarak çıkarılan "MEBİ uygulaması ile sınav soruları uyumsuzdu" iddialarına sert tepki gösteren Bakan Tekin, bu söylemlerin velileri ticari ek kaynaklara yönlendirmek amacıyla yapıldığını ifade ederek, ebeveynlerin sadece okuldaki öğretmenlere güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK, YENİ NESİL SORULAR GELECEK”

Kamuoyunda dolaşan "2 yıl sonra sınav sistemi değişecek" iddialarına net bir dille açıklık getiren Bakan Tekin, sistem değişikliği gibi bir gündemlerinin kesinlikle bulunmadığını söyledi.

Değişimin sistemde değil, yeni müfredat doğrultusunda soru tarzlarında olacağını belirten Tekin, şu detayları paylaştı: "Şu an 5 ve 6'ncı sınıflar, eylülden itibaren de 7'nci sınıflar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yetişecek. Bu noktada sınavdaki bazı konular müfredatın dışına çıkabilir ya da yerleri değişebilir. Dolayısıyla yeni müfredat nedeniyle 2028 yılında uygulanacak LGS'de eski sorular ve yeni sorular artık örtüşmeyecek. Yeni müfredatımız beceri odaklı olduğu için sorular mantıken değişecek. Ancak sınav sisteminin kendisinde hiçbir değişiklik yok. Sadece yeni müfredatla birlikte yeni nesil sorular gelecek."

ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN DE ÖSYM VE YÖK DEVREDE

Aynı durumun yükseköğretime geçiş süreci için de geçerli olduğunu aktaran Bakan Tekin, üniversite sınavlarında da radikal bir sistem değişikliği yaşanmayacağını müjdeledi. Süreci YÖK ve ÖSYM ile tam bir koordinasyon içinde yürüttüklerini belirten Tekin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın talimatıyla uzman ekiplerin yeni müfredata tam uyumlu, ezberden uzak ve beceri ölçen yeni soru havuzunu oluşturmak için çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com