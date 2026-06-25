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Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta

Menajerinden Icardi hakkında çıkan iddialara son nokta
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Mauro Icardi’nin Galatasaray'daki geleceği merak edilirken yıldız ismin menajeri Elio Pino, sarı-kırmızılı kulübe saygı duyduklarını ve önceliklerinin Galatasaray olduğunu söyledi. Pino, yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ifade etti.

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi için menajeri Elio Pino'dan önemli açıklamalar geldi. 

GÖRÜŞMELER OLUMLU SÜRÜYOR

Gazeteci Gustavo Mendez'e konuşan Pino, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğünü belirtti. 

''GALATASARAY KULÜP DEĞİL AİLE''

Icardi için konuşan Pino, " Galatasaray, Mauro Icardi için sadece bir kulüp değil, bir aile. Başkan Dursun Özbek'e ve taraftarlara duyduğumuz saygı nedeniyle şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz." dedi.

BASINDA ÇIKAN İDDİALAR

Son dönemde basında yer alan transfer iddialarının büyük kısmının yetkisiz menajerlerden kaynaklandığını dile getiren Pino, önceliklerinin her zaman Galatasaray olduğunu ancak kulüple yolların ayrılması yönünde ortak bir karar alınması durumunda diğer seçeneklerin gündeme gelebileceğini ekledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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