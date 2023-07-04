Dicle Derneği deprem bölgesinde kurban eti dağıttı

Diyarbakır merkezli Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle deprem bölgeleri başta olmak üzere 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdi. Deprem bölgesinde ve Güneydoğuda insani yardım ve eğitim faaliyetleriyle çalışmalarını sürdüren Dicle Derneği gönüllüleri depremzede ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Diyarbakır merkezli Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle deprem bölgeleri başta olmak üzere 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan depremde zarar gören illerin başında gelen Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde de ihtiyaç sahibi aileler için kurban kesimi gerçekleştirdi.

Deprem bölgesinde ve Güneydoğuda insani yardım ve eğitim faaliyetleriyle çalışmalarını sürdüren Dicle Derneği gönüllüleri depremzede ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına kurulduğu günden beri durmadan koşuyor.

Dicle Derneği Başkanı Abdullah Adem Güneş, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Ülkemizin içinden geçtiği zor süreçlerden kaynaklı bölgede yardımlara ihtiyaç arttı. Bizde dernek olarak hayırseverlerimizin destekleriyle 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdik. Çoğunluğu depremden etkilenen illerde olmak üzere önceden tespit ettiğimiz bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ve Kur'an kurslarında okuyan 3 bin 500 öğrenciye kurban etlerini ulaştırdık. Ayrıca Adıyaman'da 300 çocuğa şekerleme, uçurtma ve bayramlık hediye paketleri dağıttık."

"Dicle Derneği olarak depremin derinden etkilediği ihtiyaç sahibi ailelerin yanında durarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan şu anlamlı günlerde yapmış olduğumuz faaliyetlerimizle örnek olduk. Bayram boyunca özveriyle sahada çalışan fedakar gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür ederim" diyen Güneş, Dicle Derneği olarak bölgede insani yardım ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.