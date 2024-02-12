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Depremzedeler için toplanan malzemeler Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çürümeye terk edildi

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Vatandaşın deprem bölgesine gönderilmesi için Üsküdar Belediyesi'ne teslim ettiği malzemelerin otoparkta çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Gözlerin çevrildiği Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, olaydan haberi olmadığı ve araştıracağını belirtti.

Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı geride kalırken Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çekilen görüntüler büyük yankı uyandırdı.

YARDIM MALZEMELERİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Hatırlanacağı üzere 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası tüm Türkiye seferber olmuş, yardım toplayan kurumların başında da belediyeler gelmişti. Bu belediyelerden biri de Üsküdar Belediyesi'ydi. Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ni merkez olarak seçen Üsküdar Belediyesi'nin yardım kampanyasına vatandaşlar az çok demeden destek olmuştu. Aradan 1 yıl geçti ve belediyenin toplanan bu yardımları depremzedelere göndermek yerine otoparkta çürümeye terk ettiği ortaya çıktı.

Depremzedeler için toplanan malzemeler Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çürümeye terk edildi

BAŞKAN TÜRKMEN: ARAŞTIRACAĞIM

BirGün gazetesi tarafından paylaşılan görüntülerde yüzlerce koli yardım malzemesinin otoparkın büyük bir kısmını doldurduğu görülüyor. Olay sonrası gözlerin çevrildiği Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirterek konuyu araştırıp bilgi vereceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen Gündem Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Sinem Sungur:

Hilmi bey yanlıs yapmaz. Sorumlusu kımse ortaya cıkar ve cezasını ceker..hılmı bey yıllardır uskudar ıcın canla basla calısıyor. Secım oncesı pis kokular gelıyor

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Onemli Degil:

Sen de onun Ibrikcisisin gibi konusuyorsun..Hesabini da Kamuoyuna sen ver o zaman..

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halit kaktüs:

Umarım görevi ihmal eden personele gerekli ceza verilir.

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osman kara kara:

Koliler açılmış işe yararlar yağmalanmış kalan işe yaramaz eşyalar çürümeye terk edilmiş. Yazık günah insanlar size güvenip yardımlarda bulunmuşlar,depremzedeye verdiğiniz değer ortada.

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Onemli Degil:

Bir de sorsan, ulkesini, milletini, dinimizi, imanimizi en cok bunlar sever

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mehmet:

belediyesinden haberi olmayan belediye başkanlarını görevden alacan. aslında vali varken belediye vatandaşa yük. kapatılmalı beledyeler.

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YİĞİT TÜRKALP:

belediye ve muhtarlıklar kapatılmalı.dediğiniz gibi kaymakam-vali yeterli

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sade vatandaş:

yazık günah hadi belediye başkanı üsküdar sahiline kaçak yapılan ibb nin yıkmakla uğraştığı kafe büfelere göz yummakla falan uğraşıyor hiç bir çalışanı yokmu bu belediyenin orada o kadar yardım kolisi olduğundan o koliler oraya yürüyerek gelmedi herhalde salla başı al maaşı helalmi size aldığınız para

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Şerif Ali:

Neyden haberi var ki? Başka bir partinin belediyesi olsaydı yer yerinden oynardı. Birde Gaziantep ve Konya belediyelerine bakın?

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Cengizhan Çoban:

Yazık çok yazık !!!

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