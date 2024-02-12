Depremzedeler için toplanan malzemeler Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çürümeye terk edildi

Binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılı geride kalırken Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çekilen görüntüler büyük yankı uyandırdı.

YARDIM MALZEMELERİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Hatırlanacağı üzere 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası tüm Türkiye seferber olmuş, yardım toplayan kurumların başında da belediyeler gelmişti. Bu belediyelerden biri de Üsküdar Belediyesi'ydi. Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'ni merkez olarak seçen Üsküdar Belediyesi'nin yardım kampanyasına vatandaşlar az çok demeden destek olmuştu. Aradan 1 yıl geçti ve belediyenin toplanan bu yardımları depremzedelere göndermek yerine otoparkta çürümeye terk ettiği ortaya çıktı.

BAŞKAN TÜRKMEN: ARAŞTIRACAĞIM

BirGün gazetesi tarafından paylaşılan görüntülerde yüzlerce koli yardım malzemesinin otoparkın büyük bir kısmını doldurduğu görülüyor. Olay sonrası gözlerin çevrildiği Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirterek konuyu araştırıp bilgi vereceğini ifade etti.