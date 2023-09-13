Depremzede esnafa destek için ' Hatay Dayanışma Günleri' başladı

Etkinliğe katılanlar künefe içinde altın aradı, en hızlı kağıt kebabı yeme yarışmasına katıldı

ANKARA - 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay esnafına destekte olması için Başkent Millet Bahçesi'nde Hatay Dayanışma Günleri başladı. Etkinliğe katılanlar künefe içinde altın aradı, en hızlı kağıt kebabı yeme yarışmasına katıldı.

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği, Hataylı depremzede esnafa maddi destek olması amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde Hatay Dayanışma Günleri organize etti. Hatay'dan gelen esnafın yöresel ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu dayanışma günlerinde alışveriş stantları kuruldu. Stantlarda, künefe ve kebap gibi Hatay'ın tescilli yöresel yemekleri en çok ilgi gören ürünler oldu. Dayanışma gününün ilk gününde düzenlenen 1 tepsi künefenin içerisinde altın bulabilme ve Kağıt Kebabını en hızlı bitirebilme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Depremzede esnafa yardımcı olabilmek için dayanışma günlerine gelen vatandaşlar ise stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Saltan, 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın en çok zarar gören illerden bir tanesi olduğunu hatırlatarak, "Esnafımızın iş yerleri yıkıldı. Bizlerde Hatay Valiliği himayelerinde ve Hatay Gastronomi Derneği olarak 13 ile 17 Eylül tarihleri arasında Altındağ Belediyesinin katkılarıyla Başkent Millet Bahçesindeyiz. Burada Hatay'ın coğrafi ve endemik ürünlerini Ankaralıların ayağına getirdik" diye konuştu.

Kağıt Kebabını en hızlı şekilde bitirebilme yarışmasını kazanan Mustafa Akdemir, hayatında hiç böyle bir acı yemediğini kaydederek, "Yarıştığıma bir tık pişman oldum. Ama bu altını kazanmak güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Acıdan lezzet alamadım. Kağıt kebabı olması ayrı bir lezzetliydi. Daha önce yemiştim Hatay fuarına geldiğim de. Çok acı olduğu için ilk başta bir pişman oldum. Altını kazandığıma çok sevindim şu anda da su içmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bir tepsi künefe içerisinde çeyrek altın bulabilme yarışmasını kazanan Ömer Bayan ise "Altını ısırmayım dedim dişimi kırmaması için. Herkesi Hatay Günlerine bekliyorum depremzede esnafa destek olması için" dedi.

Kadayıf ustası Ömer Balta ise Hatay'dan yöresel ürünlerini tanıtmak için Ankara'ya geldiklerini söyleyerek, "Yöresel lezzetlerimiz var; künefe ve kabak tatlısı gibi. El yapımı Hatay kadayıfımız var. Hepsini imalathanemizde yapıyoruz. Lezzetler mükemmel tavsiye ediyorum. Bu künefe her yerde bulunmaz. Sadece bize özgü bu künefe. 1 porsiyon künefe ortalama 50 ile 60 lira. Gerçek Antakya Künefesi yiyecekseniz eğer sade yenilir. Üzerinde kaymak ve fıstık ekstra olur. Antakya'dan geldik. Tüm vatandaşları künefenin tadına baktırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay esnaflarından Ömer Göngören ise kışlık ürünler getirdiğini belirterek, "Salça ve baharat gibi lezzetleri Hatay'dan Ankara'ya getirdik. Tüm Ankaralıları bekliyoruz. Buradaki esnafların tamamı depremzede esnaf. Vatandaşları destek olmaları hususunda bekliyoruz" kaydetti.

Etkinlik alanının gezen İnci Şahin ise dayanışma günlerini çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Özlediğim lezzetler. Hataylı olarak Ankara'da böyle bir günün düzenlenmesi beni gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Künefe vazgeçilmezimiz. Kebaplar ve zahter gibi her aradığımı buluyorum. Kebabımı yedim şimdi künefemi yiyeceğim. Fiyatlarda benim için uygun. Depremzede bölgesindeki insanların durumunu bildiğim için destek amaçlı her gördüğümden aldım" açıklamalarında bulundu.

Hatay'da evi yıkılarak Ankara'ya taşınan Mehmet Karagan ise etkinlik alanında doğdu şehrin ürünlerini tadarak özlem giderdiğine dikkati çekerek, "Ağaç kavunu gelmiş ender bulunan bir lezzet. Mesai günü diye bugün biraz seyrek ama bütün Hataylılar hafta sonu burada toplanır. Hatay'dan depremden geldik biz. Evimiz yıkıldı. Ağır hasarlıydı buraya Ankara'ya geldik geçici olarak. Bizim için çok iyi oldu. İlaç gibi geldi bize. Hataylı insanları ve ürünleri gördüm. Bir nebze hatırlattı bize" ifadelerine yer verdi.

Hatay Dayanışma Günleri 17 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.