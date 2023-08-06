Depremzede Çiftin Nikah Töreni Konteyner Kentte Gerçekleşti

Düğünleri ertelenen depremzede gelin ile damadın nikah töreni konteyner kentte gerçekleşti

Çiftin nikahını Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kıydı

HATAY - 6 Şubat Maraş depreminden dolayı düğünleri ertelenen çift konteyner kentte yapılan düğün ile dünya evine girdiler. Çiftin nikah törenine çok sayıda depremzede katılırken tören alanı havadan görüntülendi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden etkilenen Tuba ve Bestami çiftinin nikah törenini gerçekleşti. Tuba'nın gelinliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan diktirirken nikahı ise Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin kıydı. Nikah töreni ise havadan dron ile görüntülendi.

Deprem felaketinden etkilenen Tuba ve Bestami çiftinin nikahı 8 Şubat'ta gerçekleşecekti. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi dolayısıyla çiftten Tuba Gazi'nin annesi göçük altında kalarak vefat etti. Üç kardeş olan Tuba Gazi, babasıyla konteyner kentte yaşamaya başladı. Gençlerin bu durumuna kayıtsız kalmayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin depremden etkilenen çiftin yaralarını sarmak amacıyla düğün hazırlıklarına destek oldu. Başkan Keskin, çiftleri bu anlamlı gününde eşi Çiğdem Keskin ile yalnız bırakmayarak gençlerin nikah akdini gerçekleştirdi. Konteyner kentte gerçekleşen nikah törenine Damat Bestami Eker gelin arabası ile geldi. Daha sonra çift gelin arabası ile nikah töreninin gerçekleşeceği alana geçti. Nikaha Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, eşi Gülen Yavuz, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ve Yazar Said Ercan, konteyner kent sakinleri ile yakınları katıldı. Nikah töreninde Gelin Tuba Gazi gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan diktirdi

Tuba'nın gelinliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan diktirirken, gelinin çeyizi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Elimin Emeği Gözümün Nuru" projesi çerçevesinde Ak Parti Sultanbeyli İlçe Kadın Kolları tarafından hediye edildi.

Nikah törenini kıyan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi konteyner mahallesinde Tuğba kızımızla tanıştık ve o tarihten itibaren kızımızdan rica ettik, Bestami ile olan düğününü biz tertip ettik. Düğününü oluştururken özellikle Emine Erdoğan hanımefendi de yakından ilgilendi. Kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. ve bugün burada konteyner mahallemizde kıymetli deprem bize de kardeşlerimizin davetli olduğu ailelerinin bulunduğu bir ortamda nikahlarını gerçekleştirmiş olduk bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Damat Bestami Eker, "Çok mutluyuz İstanbul Sultanbeyli belediye başkanı Hüseyin Keskin ve eşi Çiğdem Keskin hanım ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi hanımın yaptıkları yardımlardan yakın ilgilerinden dolayı minnettarız" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan'a teşekkür eden Gelin Tuba Gazi, "Çok mutluyum kendisinin ilgisi alakası güler yüzü, benimle ilgilenmesi, bana bir anne gibi kucak açması, en önemlisi benim için. Allah başımızdan eksik etmesin 8 Şubat'ta benim düğünüm vardı olmadı. Annemi kaybettim. Her şey üst üste geldi. Ama Allah razı olsun bin kere razı olsun herkesten. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma buraya gelen herkes kendi birinci dereceden bir anne tarafıma, baba tarafım hepsini burada görmek beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.