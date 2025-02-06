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Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da saat 04.17'de sessiz yürüyüş düzenlendi. Depremin 2'nci yıldönümündeki anma etkinliklerinde, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişi hayatını kaybettiği Hatay'da, felaketin 2'nci yıldönümü dolayısıyla Vali Ürgen Parkı'nda vatandaşlar bir araya geldi.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNE GELDİLER

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kent protokolü, depremde yakınlarını kaybedenler ve vatandaşlar, buradan sessiz yürüyüşe geçti. Atatürk Caddesi'nden yürüyenler, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önüne geldi.

Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Asrın felaketinin yaşandığı saat 04.17'de, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu. Yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 3 semavi dinin temsilcileri tarafından dua edildi. Burada yapılan duaların ardından kalabalık, Asi Nehri'ne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

İSKENDERUN'DA DA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda saat 04.17'de bir araya gelen ilçe protokolü ve vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
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Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Yürüyüşün sonu Atatörk anıtında bitiyorsa henüz akıllanmamışsınız demektir..

Yorum Beğen107
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Haber Yorumlarıferhat karsikaya:

Sen Onca aciyi yasayip da kullerinden dogan bir milletin kurucu liderine dil uzatmadan once Kendi insanligini bir sorgula ?? Senin gibi Ataturk u okumadan elestirenler tipki Kurani Hic turkce okumadan savunan veya elestirenlerden farksiz .Ne yapsalardi Menzil liderinin etegini mi opselerdi Biraz merhamet et bebek cocuk demeden betonlarin altinda can vermek nedemek ??? Biraz insani degerlere odaklan hersey din degil iyi insan olmak icin Din e ihtiyac yok

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Haber Yorumlarıvatandaş:

yürüyerek bu işler düzelmez. önce herkes kendini düzeltsin. mütahitler malzemeden çalmasın, belediye denetimini ona göre yapsın. şehir planını ranta çevrilmesin

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Haber YorumlarıNimetullah Gördük:

Hala akıllarını başlarına almamışlar. Tövbe edip ALLAH (C.C) VE RESULULLAHIN(s.a v) yolundan gideceklerine Ataputlarına tapıp yardım bekliyorlar, halbuki ne acılar çekiyor . Ne yobaz bir millet

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Haber Yorumlarıferhat karsikaya:

Deprem gayat tabi bi olay Asil suclu O bolgede curuk ev yapanlara imar affi verenlerde aramak lazim ve Allahin gazabina ugradiniz hala akillanmadiniz Kafasi ile Deprem felaketinden bile Ataturke vurmak isteyenler Kendi insanligini bir sorgulasin

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"YALANLAR MI" duymak istiyorsunuz ?...... Yoksa "GEÇEKLERİ Mİ" duymak istiyorsunuz ?....... Eğer "GERÇEKLERİ" duymak istiyorsanız, GERÇEKLER, Kuran'da KASAS SURESİ'nin 59. Ayeti'nde yazıyor : ""...... Biz geçmişte zulüme batmış olmayan hiçbir toplumu çarpmadık !!!"" (HEPSİ, ZULÜME, KÖTÜLÜĞE, AHLAKSIZLIĞA BATMIŞLARDI..... ONUN İÇİN ÇARPTIK !!!)....... Herkes aklını başına toplasın !!!....... Bir de, bütün bu olanların "AHİRET GÜNÜ HESABI" var....... KASAS SURESİ, 59. Ayet... HUD SURESİ, 116. Ayet

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

allahım birdaha yaşatmasın amin

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Haber Yorumlarıferhat karsikaya:

Neden Doga olayini Allahin gazabina bagliyorsunuz Sizin Allahinizin hak eden zalimler insanlari tek tek cezalandirmaya guyu yetmiyomuydu da binlerce bebegi gunahsiz cocugu ve onbinlerce gunahsiz insani da oldurdu?? Bu sizin bakisinizin bana anlattigi bu ?? Kaldiki o saydigin ayetin basinda oraya peygamber gonderdigi ni soyluyor ?? Antepe peygamber mi geldi ?? Donemsel bir konu anlatiyor senin gibiler ise insanlari Allahla korkutmak icin Sel de depremde yanginda hemen piyasaya cikip duyar kasiyor

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

öyle bir psikoloji ki; ya yine deprem olsa hissini atamıyor insan..

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Sandıkta gösterecektiniz tepkinizi..

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