Depremde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir anıldı

VAN'da 12 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir (26), memleketi Tunceli'de mezarı başında anıldı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin altında kalan DHA Van muhabiri Sebahattin Yılmaz ile DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir, yaşamını yitirdi. Cem Emir, ölümünün 12'nci yıl dönümünde Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı. Emir'in mezarına karanfil bırakıldı, mumlar yakıldı; meslektaşları da kabri başına kameralarını koydu.

'ÇOK İLKELİ VE DÜRÜST BİR İNSANDI'

Cem Emir'in kız kardeşi Sinem Emir, "Cem ağabeyim, 12 yıldır aramızda yok. Çok acı bir olay sonucu ağabeyimi kaybettik. Bizim için sadece bir ağabey değildi; yol göstericiydi, öğretmendi. Kısa ömrüne çok şey sığdırmış bir insandı. Meslek hayatında çok başarılı olmasının yanında çok ilkeli ve dürüst bir insandı. O bizde çok büyük izler bıraktı. Onu hiçbir zaman unutmuyoruz, her zaman kalbimizde. Onunla birlikte adalet mücadelemizi verdik. Ağır ceza dosyamız kesinleşti artık. Bununla beraber Van'da müteahhit ve fen işleri müdürüne yönelik davalar açıldı. Dava da devam ediyor. Aile olarak üzerimize düşen adalet mücadelesini verdik. Dedik ki başka acılar olmasın. Ama yakın zamanda tekrardan milyonlarca insan, göçük altına kaldı. Onların acılarını da paylaşıyoruz. Dolayısıyla çok zor bir süreç; hem sevdiğiniz insanı kaybedip hem adalet mücadelesine girmek" dedi.