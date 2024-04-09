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Deprem mi oldu? AFAD Az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu?

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9 Nisan 2024 Perşembe anlık depremler merak ediliyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Son ölçümlere göre bugün saat 14.13 ve 14.14'te Malatya'da 3.9 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Peki, deprem mi oldu? AFAD Az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Bugün saat 14.13 ve 14.14'te Malatya'da 3.9 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem mi oldu? AFAD Az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde oldu?

ANLIK SON DAKİKA DEPREM LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Malatya Deprem AFAD Doğal Afetler Soruşturma Yaşam Dünya Haberler

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