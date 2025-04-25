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Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler

Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem bilim insanlarını karşı karşıya getirdi. 6.2'lik depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "İstanbul'da artık büyük olmayacak" sözlerine yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım?" dedi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe yol açtı. Depremin ardından uzmanlar ekranlara çıkarak değerlendirmeler yaptı, ancak birbirinden farklı senaryolar sunmaları kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Depremin ana deprem olduğunu söyleyen de var, büyük depremin öncüsü olduğunu da.

"MARMARA DENİZİ'Nİ BİLMEYEN ADAM"

Tartışmalar, Marmara Denizi'nde uzun süredir deprem araştırmaları yapan Prof. Dr. Naci Görür'e soruldu. Kafa TV'deki yayında Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım? Benim içinde olduğum projelerde etkisi yüksek dergilerden yayım yapılmıştır. Bölünen bir bilim dünyası yok. 'İstanbul'da deprem riski bitti' diyenler hangi hakemli dergide yayım yapmışlarsa önümüze koysunlar." diye konuştu.

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"İSTANBUL'DA ARTIK DEPREM OLMAYACAK" İDDİASI

Prof. Dr. Görür, bazı isimlerin de kurnazlık yaptığına da dikkat çekti. Son yayınlanan makalede İstanbul'da 30 sene içerisinde deprem olabileceği öngörüsünün yer aldığı ifade eden Prof. Dr. Görür, "Bu tahminlerin artı ve eksi 15 senesi var. Adam kalkıyor halka '45 sene sonra deprem olacak' diyor. Bu bilgiyi bir yayına, bir veriye dayalı vermiyor." diye tepki gösterdi.

"TARİH VERMEK KAHİNLİKTİR"

"Büyük İstanbul depremine ilişkin tarih vermek kahinliktir." diyen Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler ancak olasılık olarak söyleyebiliriz. Son yapılan çalışmalar sonrası 1999'dan bu yana depremin olma ihtimali yüzde 47'dir. 'Bir şeyi ben biliyorum' dememelisin. Evrensel bilime dayalı konuşmak zorundasın. Bİlim dünyasına konuşuyorsun, bilim bunu bekliyor. Kişisel bir takım işlere gitmektense daha dürüst olup halkı aydınlatmamız gerekir. Hangi akıl ve mantıkla 'burada deprem olmaz' diyorlar.

"MİLYONLARCA İNSANIN CAN GÜVENLİĞİYLE OYNAMAYIN"

İstanbul'daki büyük deprem için gerekli enerji toplanmadı iddiasına da değinen Prof. Dr. Görür, bunu söyleyenin bilim adamı olamayacağını söyledi. Uluslararası dergilerdeki son çalışmayı aktaran Görür, "Dünyanın en saygın dergisinde yayınlanmış bir makale var. Diyor ki, '30 sene içerisinde yüzde 47' falan. Şimdi sen kalkıp da olamaz dersen bunun bir anlamı var mı? Sen eğer 'Yetmez 60 sene sonra' diyorsan, hani makalen ya? Sen onu yaz." dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY 'MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ' DEMİŞTİ

Görür'ün isim vermeden eleştirdiği Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara'daki depremlerin sona erdiğini öne sürmüştü. Daha önce 6,0-6,5 büyüklüğünde depremler öngördüğünü hatırlatan Üşümezsoy, "Başka deprem riski yok, Marmara'da depremler bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Ayağına Marmara suyu değen deprem uzmanı oluyorsa komple Marmara deprem uzmanı olur boş yapmiş naci

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Haber YorumlarıYalcin Kocer:

Deprem olunca TV ye çıkıp iyi para kaldırıyorlar

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Vala ben deprem uzamı değilim ama paş pşaa olan biteni masaya koyduğudna görünen bir şey var. Önce Yunan Adalarında günlerce deprem oldu. Şimdi Marmara da oldu. Bölge deki faylar biribirini tetikliyor gibi. Ege deki şehirler veya yakın bölgelerdeki fay hatlarıla Marmara çevresindeki hatta Trakya daki fay hatları tetiklenmiş olabilir. Hatta Yunanistan iç kısımları dahil. Bizim Manisa Muğla Denizli Uşak Afyon bölgesi dikkat etmeli

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Haber YorumlarıAlattin sert:

daha siz kendi aranızda anlasamiyorsunuz millet sizi nasıl dinlesin :)

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Naci kolpa yapıyor üşümezsoyu gercektwn takip edenler ne demek istediğini anlar anlayamayan yılmaz özdil'in üşümezsoy ile ilgili sohbetini dinlesin

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Haber YorumlarıNetherill:

ben şener hocanın toplantısına katılmıştım tekirdağ da hocam ozamanda diyordu marmarada 6-6.5 arasını geçmez diyordu. adam bildi valla. naci hoca eyvallah iyi hoş ama herşeye 7 üstü olacak diyor. maraştan sonra erzincan dedi sonra tokat tarafı dedi sonra antalya dedi sonra şarköy dikkat etsin felan derken tüm ülkeyi saydı ve sürekli 7 üstü olacak diyor. binanıza deprem testi yaptırmayın sakın her türlü çürük çıkarıyorlar kimse sağlam deme riskini almıyor. bilgi :)

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Haber YorumlarıDağdelen:

Deprem ne zaman olacak tartışması boş laflar. Depreme hazırlık tartışması daha mantıklı. 2 seçenek var bir an evel 100/200 milyar$ masaya koyun çözün bu işi yoksa $ İstanbulun yarısını boşaltın. Deprem muhakkak olacak bir gün.

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Haber YorumlarıUzman:

deprem olmadan piyasada yoklar kendilerini kuma gömüyorlar :D belkide diyorlardır lan bir deprem olsada show yapsak.

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