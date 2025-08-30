Deprem Bölgesinden 504 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti

Deprem Bölgesinden 504 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti
Türk Kızılay, deprem bölgesindeki kütüphanelerden faydalanan 504 öğrencinin YKS sınavında başarılı olarak üniversiteye yerleştiğini açıkladı. Öğrenciler çeşitli fakültelere yerleşerek eğitim hayatlarına devam ediyor.

TÜRK Kızılay, deprem bölgesindeki 100. Yıl Kütüphanelerinden yararlanan öğrencilerden 504'ünün YKS sınavında başarı göstererek üniversiteye yerleştiğini duyurdu.

Kızılay'dan yapılan bilgilendirmede "2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kızılay kütüphanelerinden yararlanan öğrencilerden 156'sı Tıp Fakültelerine, 74'ü Mühendislik Fakültelerine, 73'ü Eğitim ile Fen-Edebiyat fakültelerine ve 67'si Sağlık Bilimleri bölümlerine yerleşti. Ayrıca 34 öğrenci İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, 20 öğrenci Hukuk, 12 öğrenci Diş Hekimliği, 3 öğrenci İletişim alanında başarı gösterirken, 65 öğrenci de farklı bölümlerde üniversiteye girmeye hak kazandı. Böylece toplamda 504 öğrenci, kütüphanelerdeki hazırlık sürecinin ardından hayallerine kavuştu" denildi.

'GENÇLERİMİZİN BAŞARISI HEPİMİZİN GURURU'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde kurduğumuz kütüphaneler çocuklarımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekanı oldu. Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu imkanları sağlayan değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay olarak afetlerin izlerini silerken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
