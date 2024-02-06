Vali Gökmen Çiçek: Depremde görev verdiğim kamyoncu geceye kadar çalışıp ailesi için ekip istedi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Haberler.com YouTube kanalında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüyle ilgili özel yayınında önemli bir ayrıntı paylaştı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Vali Çiçek, deprem bölgesinde Koordinatör Vali görevi sırasında durdurduğu bir kamyoncunun ve bölgede görev alanların tavrını "Çanakkele ruhu" olarak tanımladı.

"KAMYONU DURDURUP GÖREV VERDİM"

Vali Çiçek, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası görev yaparken ilk kriz merkezine gittiklerinde görevlilerin çoğunun yakınlarının enkaz altında kalmasıyla birlikte görevlerine devam ettiklerini hatırlattı. Çiçek, felaket günü çevirip görev verdiği kamyon şoförüyle ilgili ayrıntıyı paylaştığı yayında şoförün de ailesinin enkaz altında kaldığını öğrendiğini söyledi.

"BİR ARAMA KURTARMA EKİBİ ALABİLİR MİYİM"

Çiçek, olay günü yaşadığı ayrıntıyı şu ifadelerle anlattı:

"Bir kamyonu durdurmuştum. Şoför boynunu bükerek 'Emriniz olur.' dedi. Sabah 9 buçuk 10'dan gece 11'e kadar enkaz bölgelerine taşıma yaptı. Kamyonun şoförü daha sonra benimle görüşerek bir isteği olduğunu söyledi. 'Bir arama kurtarma ekibi de ben alabilir miyim, durdurduğunuzda arama çalışmaları için malzeme arıyordum, gidemedim.' dedi. Ailesi enkaz altındayken düşünmeden gelmişti. Çanakkale ruhu gibiydi."